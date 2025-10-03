Πρίντεζης για το ρεκόρ του Παπανικολάου: «Φτάσαμε στο σημείο να μας περνάνε τα… γατάκια σε συμμετοχές» - Βίντεο
SPORTS
Γιώργος Πρίντεζης Κώστας Παπανικολάου Ολυμπιακός

Πρίντεζης για το ρεκόρ του Παπανικολάου: «Φτάσαμε στο σημείο να μας περνάνε τα… γατάκια σε συμμετοχές» - Βίντεο

Ο Κώστας Παπανικολάου στο παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης έγινε ο παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία του Ολυμπιακού και άφησε στη 2η θέση τον Γιώργο Πρίντεζη

Πρίντεζης για το ρεκόρ του Παπανικολάου: «Φτάσαμε στο σημείο να μας περνάνε τα… γατάκια σε συμμετοχές» - Βίντεο
3 ΣΧΟΛΙΑ
O Κώστας Παπανικολάου έγραψε ιστορία στη Μαδρίτη αν και ο Ολυμπιακός δεν κέρδισε τη Ρεάλ. 

Το παιχνίδι αυτό ήταν το 748ο στην θητεία του στον Ολυμπιακό σε όλες τις διοργανώσεις και ανέβηκε στο Νο1 της σχετικής κατάταξης αφήνοντας πίσω του τον Γιώργο Πρίντεζη ο οποίος έχει 747 ματς. 

Ο Γιώργος Πρίντεζης χάρηκε για τον παλιό του συμπαίκτη και φίλο και έκανε και χιούμορ με το ρεκόρ που του πήρε:

«Για τον Κωστάρα, ε; Φτάσαμε στο σημείο να μας περνάνε τα γατάκια σε συμμετοχές. Πωωωω! Τι να κάνεις… Κωστάρα, δεν θα σου ευχηθώ να παίξεις άλλα τόσα παιχνίδια, γιατί αυτό δεν είναι ευχή.

Αλλά θα σου ευχηθώ να είσαι πάντα υγιής για όσο θέλεις να παίξεις ακόμα και να έχεις επιτυχίες με την ομάδα, γιατί ξέρω ότι ειδικά στο στάδιο που είσαι πόσο πολύ το θες και πόσο σημαντικό είναι για την καριέρα σου να τελειώσεις όμορφα όλα αυτά που έχεις φτιάξει. Να έχεις μόνο επιτυχίες από εδώ και πέρα, υγεία και επιτυχίες.

Να είσαι καλός συμπαίκτης, καλός αρχηγός και ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Να είσαι καλά».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Stoiximan (@stoiximan)



Ειδήσεις σήμερα:

Άγρια συμπλοκή μαθητών με σκουπόξυλα στο Περιστέρι - Τραυματίστηκε μία καθηγήτρια

Ο Μπάρκας κατήγγειλε την Χρηστίδου για απειλή ξυλοδαρμού - Φαλλοκρατική αθλιότητα απαντά το Κίνημα Δημοκρατίας

Μετά τα γλυκά στους γείτονες, η επίσκεψη στον Πάνο Ρούτσι, ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης δείχνει τι θα πει πολιτισμός

3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ανακαλύπτοντας τη μαγεία της ζυθοποίησης από κοντά

Ανακαλύπτοντας τη μαγεία της ζυθοποίησης από κοντά

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία συμμετείχε και φέτος στην πρωτοβουλία «Ανοιχτά Ζυθοποιεία» της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών, υποδεχόμενη το κοινό στις εγκαταστάσεις της στη Ριτσώνα Ευβοίας, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου και προσφέροντάς του μια αυθεντική εμπειρία απόλαυσης και γνώσης. 

Το πρόγραμμα επιβράβευσης της Nova εμπλουτίζεται για να απολαμβάνεις ακόμη περισσότερα!

Το πρόγραμμα της Nova, σε συνεργασία με την πρωτοποριακή εφαρμογή padu, εμπλουτίζεται συνεχώς, με περισσότερα brands και ολοένα και περισσότερα exclusive deals, σε περισσότερα από 1.000 σημεία εξαργύρωσης σε όλη την Ελλάδα!

Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία που ανοίγει δρόμο στη βιοτεχνολογία

Η επένδυση της DEMO στον Άγιο Στέφανο Αττικής για την ανάπτυξη θερμοκοιτίδας βιοπαραγωγής φαρμάκων ενισχύει την εγχώρια βιομηχανία, στηρίζει ασθενείς και επιστήμονες και αναδεικνύει την Ελλάδα σε περιφερειακό κόμβο βιοτεχνολογίας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης