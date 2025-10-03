Πρίντεζης για το ρεκόρ του Παπανικολάου: «Φτάσαμε στο σημείο να μας περνάνε τα… γατάκια σε συμμετοχές» - Βίντεο

Κώστας Παπανικολάου έγραψε ιστορία στη Μαδρίτη αν και ο Ολυμπιακός δεν κέρδισε τη Ρεάλ.Το παιχνίδι αυτό ήταν το 748ο στην θητεία του στον Ολυμπιακό σε όλες τις διοργανώσεις και ανέβηκε στο Νο1 της σχετικής κατάταξης αφήνοντας πίσω του τον Γιώργο Πρίντεζη ο οποίος έχει 747 ματς.

Ο Γιώργος Πρίντεζης χάρηκε για τον παλιό του συμπαίκτη και φίλο και έκανε και χιούμορ με το ρεκόρ που του πήρε:

«Για τον Κωστάρα, ε; Φτάσαμε στο σημείο να μας περνάνε τα γατάκια σε συμμετοχές. Πωωωω! Τι να κάνεις… Κωστάρα, δεν θα σου ευχηθώ να παίξεις άλλα τόσα παιχνίδια, γιατί αυτό δεν είναι ευχή.

Αλλά θα σου ευχηθώ να είσαι πάντα υγιής για όσο θέλεις να παίξεις ακόμα και να έχεις επιτυχίες με την ομάδα, γιατί ξέρω ότι ειδικά στο στάδιο που είσαι πόσο πολύ το θες και πόσο σημαντικό είναι για την καριέρα σου να τελειώσεις όμορφα όλα αυτά που έχεις φτιάξει. Να έχεις μόνο επιτυχίες από εδώ και πέρα, υγεία και επιτυχίες.

Να είσαι καλός συμπαίκτης, καλός αρχηγός και ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Να είσαι καλά».





