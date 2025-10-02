Παναθηναϊκός: Φαβορί ο Κόντης, υπέγραψε ο Μπαλντίνι
Παναθηναϊκός: Φαβορί ο Κόντης, υπέγραψε ο Μπαλντίνι

Ο Χρήστος Κόντης είναι το φαβορί αυτή τη στιγμή για να παραμείνει στον πράσινο πάγκο, ενώ ο Μπαλντίνι υπέγραψε ως σύμβουλος της ΠΑΕ

Παναθηναϊκός: Φαβορί ο Κόντης, υπέγραψε ο Μπαλντίνι
Όπως όλα δείχνουν έχουν αλλάξει τα δεδομένα για τον πάγκο του Παναθηναϊκού, αφού ο Χρήστος Κόντης φαντάζει πλέον ως το απόλυτο φαβορί για να παραμείνει στην τεχνική ηγεσία των «πρασίνων» μέχρι τέλος της σεζόν.

Ο Έλληνας τεχνικός έχει ικανοποιήσει με την δουλειά του τους ιθύνοντες της ομάδας και γι' αυτό φαίνεται πως θα είναι συνεχίσει στην τεχνική τους ηγεσία και μετά το διάλειμμα των εθνικών ομάδων, ακόμα κι αν ο Σεργκέι Ρεμπρόφ μείνει ελεύθερος από την εθνική Ουκρανίας.

Ακόμη, όσον αφορά στο θέμα του Φράνκο Μπαλντίνι, το deal ολοκληρώθηκε, αφού εκείνος υπέγραψε το συμβόλαιό του με το «τριφύλλι».

Μάλιστα, υπάρχει κι ένα πιο μελλοντικό πλάνο, ή καλύτερα όραμα, που περιλαμβάνει τον Ιταλό και τις γνωριμίες του το οποίο αφορά την πρόσληψη ενός προπονητή μεγάλου κύρους που θα προκαλέσει αίσθηση στο άμεσο μέλλον. 


Πηγή:www.gazzetta.gr

