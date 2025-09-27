Μανωλάς: «Η ΑΕΚ έχει την πιο βαριά φανέλα στην Ελλάδα, ευχαριστώ τον Θεό που τη φόρεσα»

Ο μύθος της ΑΕΚ, Στέλιος Μανωλάς στην παρουσίαση του βιβλίου «Κιτρινόμαυρη φανέλα – Η ιστορία της φανέλας της ΑΕΚ» ανέφερε μεταξύ άλλων πως η Ένωση έχει την πιο βαριά φανέλα στην Ελλάδα