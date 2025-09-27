Μανωλάς: «Η ΑΕΚ έχει την πιο βαριά φανέλα στην Ελλάδα, ευχαριστώ τον Θεό που τη φόρεσα»
Στέλιος Μανωλάς ΑΕΚ Μηνάς Λυσάνδρου Γεράσιμος Γασπαρινάτος Νέα Φιλαδέλφεια

Μανωλάς: «Η ΑΕΚ έχει την πιο βαριά φανέλα στην Ελλάδα, ευχαριστώ τον Θεό που τη φόρεσα»

Ο μύθος της ΑΕΚ, Στέλιος Μανωλάς στην παρουσίαση του βιβλίου «Κιτρινόμαυρη φανέλα – Η ιστορία της φανέλας της ΑΕΚ» ανέφερε μεταξύ άλλων πως η Ένωση έχει την πιο βαριά φανέλα στην Ελλάδα

Στο ανοικτό θέατρο του Παγκόσμιου Πολιτιστικού Ιδρύματος του Ελληνισμού της Διασποράς στη Νέα Φιλαδέλφεια έλαβε χώρα το απόγευμα του Σαββάτου η παρουσίαση του βιβλίου του Γεράσιμου Γασπαρινάτου (σε εικονογράφηση Στρατή Μενίδη), «Κιτρινόμαυρη φανέλα - Η ιστορία της φανέλας της ΑΕΚ», στο οποίο παρουσιάζονται όλες οι εμφανίσεις που έχει φορέσει η Ένωση από το 1924 μέχρι σήμερα.

Το βιβλίο προλόγισε ο μύθος της ΑΕΚ, Στέλιος Μανωλάς, ο οποίος μεταξύ άλλων υπογράμμισε πως η φανέλα της ΑΕΚ είναι η πιο βαριά στην Ελλάδα, ευχαριστώντας τον Θεό που τη φόρεσε πραγματοποιώντας μια τεράστια καριέρα με τον Δικέφαλο Αετό στο στήθος.

«Η ΑΕΚ έχει την πιο βαριά φανέλα στην Ελλάδα. Τα χρώματα της, το έμβλημα της. Είναι οι μνήμες της μεγάλης Ελλάδας, η Ιστορία αιώνων. Όλοι είμαστε ελάχιστοι μπροστά στην ΑΕΚ, σε αυτή χρωστάμε όλοι. Τώρα ζούμε τις καλύτερες στιγμές της. Ευχαριστώ το Θεό που φόρεσα μια φανέλα αυτή της ΑΕΚ», ανέφερε ο Στέλιος Μανωλάς.

Στην παρουσίαση του βιβλίου παρόντες ήταν μεταξύ άλλων ο CEO της ΑΕΚ, Μηνάς Λυσάνδρου, ο Νίκος Παντερμαλής από το ΔΣ της Ένωσης και ο Αντώνης Ηλιόπουλος καθώς και αρκετοί παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές των κιτρινόμαυρων. 


Πηγή:www.gazzetta.gr

