Συναρπαστικοί ποδοσφαιρικοί και μπασκετικοί αγώνες στην Ελλάδα και την Ευρώπη παίζουν δυνατά και τη νέα σεζόν στην τηλεοπτική πλατφόρμα ΕΟΝ και μάλιστα, με μόνο από 28 ευρώ το μήνα.
Γκριγκόνις: Έδωσα μεγάλη μάχη για να επιστρέψω και θέλω τώρα να απολαύσω τους αγώνες
Γκριγκόνις: Έδωσα μεγάλη μάχη για να επιστρέψω και θέλω τώρα να απολαύσω τους αγώνες
Ο Λιθουανός άσος έχασε όλη την περσινή σεζόν μετά την επέμβαση στη μέση του, αλλά δηλώνει έτοιμος για να επιστρέψει στη δράση
Το μόνο που δεν κατάφερε σ' αυτούς τους μήνες που έμεινε εκτός παρκέ ήταν το να μάθει ελληνικά. Το προσπάθησε, αλλά το άφησε στη μέση. Όχι, όμως και την αποθεραπεία του, καθώς ο Μάριους Γκριγκόνις ο οποίος έλειψε πάρα πολύ από τον περσινό Παναθηναϊκό έχει αφήσει πίσω την περιπέτεια με την υγεία του και έχει ξεκινήσει κανονικά προετοιμασία.
Ο Λιθουανός γκαρντ μίλησε στο app του Παναθηναϊκού «CLUB 1908» και εξέφρασε τις σκέψεις του για την επάνοδό του.
Αναλυτικά τα όσα είπε:
Για το πως θα περιέγραφε το χρονικό διάστημα μέχρι να επιστρέψει στην δράση: «Μεγάλη μάχη! Δεν ξέρω. Μεγάλη, μεγάλη μάχη. Αυτό είναι σίγουρα».
Για το αν ανυπομονεί για κάτι: «Βασικά να επιστρέψω στη ρουτίνα μου, να παίξω αγώνες, να απολαύσω την ενέργεια από τον κόσμο και τους συμπαίκτες μου, να κάνουμε πλάκα με τους συμπαίκτες μου. Να κερδίσω κάποιους αγώνες, να τους απολαύσω. Όλα γύρω από αυτό. Η καριέρα είναι πολύ μικρή οπότε κάθε χρόνο κάνεις ένα μικρό διάλειμμα και προσπαθείς να το ευχαριστηθείς περισσότερο».
Για το αν θέλει να πει κάτι στον κόσμο της ομάδας: «Δεν είμαι καλός σε αυτά. Προτιμώ να βάλω τη δουλειά μου και τις πράξεις να μιλήσουν και να τους ευχαριστήσω με αυτόν τον τρόπο. Από το να λέω τα κλισέ ευχαριστώ, ευχαριστώ για την υποστήριξη, όπως λένε όλοι, καλύτερα να το κάνεις με πράξεις».
Για το αν έχει μάθει ελληνικά: «Έκανα Duolingo για 360 ημέρες, αλλά δεν δούλεψε καθόλου. Από δω κι από εκεί ξέρω σίγουρα κάποιες λέξεις. Το να φτιάξω όμως κάποιες προτάσεις είναι πολύ δύσκολο. Εδώ στην Ελλάδα, όταν μαθαίνεις μια πρόταση και πηγαίνεις να πεις κάτι, σε πιάνουν αμέσως και σου λένε ωραία, ας μιλήσουμε αγγλικά. Ο κόσμος εδώ μιλάει τόσο καλά αγγλικά, που δεν σε αναγκάζει να μάθεις ελληνικά. Από την άλλη όμως, είναι πολύ ωραίο που όλοι είναι καλοί στα αγγλικά».
Ειδήσεις σήμερα:
Πάνω από 3 εκατ. το κέρδος για το κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων - Πείραζαν τις αντλίες με... πασιέντζα
Πώς η νίκη της Τουρκίας άλλαξε τις ισορροπίες για την Ελλάδα στο Eurobasket - Με πρώτη θέση αποφεύγει Γερμανία και Σερβία ως τον τελικό
Ακύρωσε επίσκεψη στο νοσοκομείο Δράμας ο Γεωργιάδης - «Δεν πάω για να με απειλούν ότι θα με πυροβολήσουν αν και έχω ικανοποιήσει όλα τα αιτήματα»
Ο Λιθουανός γκαρντ μίλησε στο app του Παναθηναϊκού «CLUB 1908» και εξέφρασε τις σκέψεις του για την επάνοδό του.
Αναλυτικά τα όσα είπε:
Για το πως θα περιέγραφε το χρονικό διάστημα μέχρι να επιστρέψει στην δράση: «Μεγάλη μάχη! Δεν ξέρω. Μεγάλη, μεγάλη μάχη. Αυτό είναι σίγουρα».
Για το αν ανυπομονεί για κάτι: «Βασικά να επιστρέψω στη ρουτίνα μου, να παίξω αγώνες, να απολαύσω την ενέργεια από τον κόσμο και τους συμπαίκτες μου, να κάνουμε πλάκα με τους συμπαίκτες μου. Να κερδίσω κάποιους αγώνες, να τους απολαύσω. Όλα γύρω από αυτό. Η καριέρα είναι πολύ μικρή οπότε κάθε χρόνο κάνεις ένα μικρό διάλειμμα και προσπαθείς να το ευχαριστηθείς περισσότερο».
Για το αν θέλει να πει κάτι στον κόσμο της ομάδας: «Δεν είμαι καλός σε αυτά. Προτιμώ να βάλω τη δουλειά μου και τις πράξεις να μιλήσουν και να τους ευχαριστήσω με αυτόν τον τρόπο. Από το να λέω τα κλισέ ευχαριστώ, ευχαριστώ για την υποστήριξη, όπως λένε όλοι, καλύτερα να το κάνεις με πράξεις».
Για το αν έχει μάθει ελληνικά: «Έκανα Duolingo για 360 ημέρες, αλλά δεν δούλεψε καθόλου. Από δω κι από εκεί ξέρω σίγουρα κάποιες λέξεις. Το να φτιάξω όμως κάποιες προτάσεις είναι πολύ δύσκολο. Εδώ στην Ελλάδα, όταν μαθαίνεις μια πρόταση και πηγαίνεις να πεις κάτι, σε πιάνουν αμέσως και σου λένε ωραία, ας μιλήσουμε αγγλικά. Ο κόσμος εδώ μιλάει τόσο καλά αγγλικά, που δεν σε αναγκάζει να μάθεις ελληνικά. Από την άλλη όμως, είναι πολύ ωραίο που όλοι είναι καλοί στα αγγλικά».
Ειδήσεις σήμερα:
Πάνω από 3 εκατ. το κέρδος για το κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων - Πείραζαν τις αντλίες με... πασιέντζα
Πώς η νίκη της Τουρκίας άλλαξε τις ισορροπίες για την Ελλάδα στο Eurobasket - Με πρώτη θέση αποφεύγει Γερμανία και Σερβία ως τον τελικό
Ακύρωσε επίσκεψη στο νοσοκομείο Δράμας ο Γεωργιάδης - «Δεν πάω για να με απειλούν ότι θα με πυροβολήσουν αν και έχω ικανοποιήσει όλα τα αιτήματα»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα