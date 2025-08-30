Eurobasket 2025: «Έβρεξε» τρίποντα στη Λεμεσό και η Ισπανία επικράτησε εύκολα 88-67 της Βοσνίας - Βίντεο
Ισπανία Βοσνία Eurobasket 2025 Γουίλι Ερνανγκόμεθ

Eurobasket 2025: «Έβρεξε» τρίποντα στη Λεμεσό και η Ισπανία επικράτησε εύκολα 88-67 της Βοσνίας - Βίντεο

Η ομάδα του Σκαριόλο πέτυχε 15 τρίποντα και διέλυσε τη Βοσνία με πρωταγωνιστή τον Αλντάμα που είχε 19 πόντους

Eurobasket 2025: «Έβρεξε» τρίποντα στη Λεμεσό και η Ισπανία επικράτησε εύκολα 88-67 της Βοσνίας - Βίντεο
Μετά το στραπάτσο στην πρεμιέρα κόντρα στη Γεωργία, η Ισπανία παρουσιάστηκε έτοιμη κόντρα στην Βοσνία και τη νίκησε με 88-67. Έτσι έπιασε τους ηττημένους στο 1-1, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται στον όμιλο της Ελλάδας.

Από την πλευρά των νικητών ο Αλντάμα τελείωσε την αναμέτρηση με 19 πόντους, ο Γουίλι Ερνανγκόμεθ μέτρησε 16 και ο Μπριθουέλα είχε 15 πόντους. Στον αντίποδα ο Καμένιας ήταν ο μοναδικός διψήφιος με 14 πόντους.


Το ματς

Η Ισπανία δυσκολεύτηκε αρκετά στο ξεκίνημα και έμεινε χωρίς καλάθι στα πρώτα τρία λεπτά μέχρι ο Πραντίγια να βρει στόχο από τις βολές. Οι άμυνες κυριαρχούσαν στο ξεκίνημα, οι επιθέσεις ήταν σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Ο Αλντάμα έκανε το 9-9 στα μέσα της πρώτης περιόδου. Οι Ισπανοί πάτησαν το... γκάζι στο τέλος της περιόδου και ο Μπριθουέλα ευστόχησε για τρεις στη λήξη για το 24-16.

Με το καλάθι του Γουίλι Ερνανγκόμεθ η Ισπανία έκανε το 32-18. Οι Ισπανοί κυριαρχούσαν και στις δύο μεριές του παρκέ και με τον Γιούστα έγινε το 37-22 στο 15'. Ο Αλντάμα με φοβερό κάρφωμα 360 μοιρών έκανε το 42-24 στο 18'. Το ημίχρονο έληξε στο 44-30 χάρη στο τρίποντο του Ρόμπερσον.

Οι Ισπανοί δεν απειλήθηκαν στην συνέχεια του ματς και έλεγξαν τον ρυθμό, με τον Χουάντσο να κάνει το 75-49 στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου. Ο Λόπεζ Αροστέγκι έγραψε το 83-55 πέντε λεπτά πριν τη λήξη του ματς, με τους Ίβηρες να φτάσουν σε μια πολύ άνετη νίκη.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... η Ισπανία σούταρε 14/35 τρίποντα και με 3/20 οι Βόσνιοι. Επίσης οι Ισπανοί είχαν 24 ασίστ.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Αλντάμα με 19 πόντους.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Γουίλι Ερνανγκόμεθ και Μπριθουέλα με 16 και 15 πόντους αντίστοιχα.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Νούρκιτς που έμεινε στους 10 με 2/8 σουτ.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... ο Καμένιας τελείωσε με 14 πόντους.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... η αντίδραση των Ισπανών μετά την ήττα από τη Γεωργία.

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... η αστοχία των Βόσνιων.


