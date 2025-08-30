Ολυμπιακός: Στην Αθήνα το πρωί της Κυριακής ο Ταρεμί για να υπογράψει στους πρωταθλητές Ελλάδας
Ο 33χρονος στράικερ θα περάσει ιατρικά και θα υπογράψει διετές συμβόλαιο στον Ολυμπιακό
Στην Αθήνα για να υπογράψει στον Ολυμπιακό φτάνει το πρωί (08:55) της Κυριακής ο Μεχντί Ταρεμί.
Ο 33χρονος Ιρανός στράικερ τα έχει βρει σε όλα με τον Ολυμπιακό και αφού περάσει με επιτυχία τα ιατρικά θα υπογράψει διετές συμβόλαιο και θα ανακοινωθεί.
Ο παίκτης θα πάρει ανά έτος ένα ποσό που θα αγγίξει τα 2,5 εκατ. ευρώ ενώ η Ίντερ για να τον αποδεσμεύσει συμφώνησε με τον Ολυμπιακό στα 2 εκατ. ευρώ.
Ο Ταρεμί που είχε συμβόλαιο έως το 2027 με την Ίντερ αναμένεται να συνθέσει μια σπουδαία τριάδα στην επίθεση του Ολυμπιακού μαζί με τον Ελ Κααμπί και τον Γιάρεμτσουκ.
Την σπουδαία καριέρα την έκανε στην Πόρτο από το 2020 έως το 2024 εκεί όπου είχε 182 αγώνες με 91 γκολ και 56 ασίστ,
Το 2024 μεταγράφηκε στην Ίντερ και υπέγραψε έως το 2027. Με την Ίντερ που έφτασε στην περασμένη σεζόν στον τελικό του Champions League έδωσε 43 παιχνίδια (3 γκολ-9 ασίστ).
Στο Champions League έχει 38 συμμετοχές με Ίντερ και Πόρτο. Έχει πετύχει 11 γκολ και έχει και 10 ασίστ.
Είναι 2ος σκόρερ της εθνικής Ιράν με 56 γκολ σε 95 αγώνες.
Γεννήθηκε στις 18 Ιουλίου 1992.
