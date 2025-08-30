Ολυμπιακός: Στην Αθήνα το πρωί της Κυριακής ο Ταρεμί για να υπογράψει στους πρωταθλητές Ελλάδας

Την σπουδαία καριέρα την έκανε στην Πόρτο από το 2020 έως το 2024 εκεί όπου είχε 182 αγώνες με 91 γκολ και 56 ασίστ,

Το 2024 μεταγράφηκε στην Ίντερ και υπέγραψε έως το 2027. Με την Ίντερ που έφτασε στην περασμένη σεζόν στον τελικό του Champions League έδωσε 43 παιχνίδια (3 γκολ-9 ασίστ).

Στο Champions League έχει 38 συμμετοχές με Ίντερ και Πόρτο. Έχει πετύχει 11 γκολ και έχει και 10 ασίστ.

Είναι 2ος σκόρερ της εθνικής Ιράν με 56 γκολ σε 95 αγώνες.

Γεννήθηκε στις 18 Ιουλίου 1992.