Με ηγέτη τον Βαλαντσιούνας η Λιθουανία 94-70 τη Μεγάλη Βρετανία στην πρεμιέρα του Eurobasket - Βίντεο
O Λιθουανός σταρ που βρέθηκε μία ανάσα από τον Παναθηναϊκό πέτυχε 18 πόντους, μαζεύοντας 9 ριμπάουντ και ήταν ο κορυφαίος της ομάδας του
Η Λιθουανία ήταν εντυπωσιακή στην πρεμιέρα της στο Εurobasket 2025, αφού επικράτησε εύκολα με 94-70 της Μεγάλης Βρετανίας. Και δεν της στοίχισε το γεγονός πως σούταρε με 2/19 τρίποντα. Μάλιστα κατέβασαν 57 ριμπάουντ, τα οποία είναι και ρεκόρ στην ιστορία της διοργάνωσης.
Για τους νικητές κορυφαίος ήταν ο Βαλαντσιούνας με 18 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ ο Γιοκουμπάιτις τελείωσε με 12 πόντους και 6 ασίστ. Καλό ματς και ο Τουμπέλις με 17 πόντους και 7 ριμπάουντ.
Από την πλευρά των ηττημένων ο Γιεμπόα ήταν πρώτος σκόρερ με 17 πόντους, ενώ ο Χεσόν είχε 10 και ο Αντάμου τελείωσε με 9 πόντους και πέτυχε τρίποντο από το κέντρο στο τέλος της πρώτης περίοδο.
Το ματς
Οι Βρετανοί μπήκαν καλά στο ματς με ένα γρήγορο 5-0, αλλά στη συνέχεια η Lietuva έδειξε την ποιότητα της και έφτασε στο ροζ φύλλο αγώνα για να πάει στο 1-0. Το ημίχρονο τελείωσε στο 41-33 υπέρ της παρέας του Βαλαντσιούνας.
Οι Λιθουανοί συνέχισαν να ελέγχουν το ματς, με τον Τουμπέλις να κάνει το 47-63, ένα λεπτό πριν τη λήξη της τρίτης περιόδου. Με το καλάθι του Χεσόν έγινε το 62-75 για την Μεγάλη Βρετανία στο 34'.
Ο Τουμπέλις απογειώθηκε για δύο εντυπωσιακά, ξεσηκώνοντας τους συμπατριώτες του στην κερκίδα και έτσι έγραψε το 65-88 στο 37'. Φυσικά και το ματς δεν γινόταν να γυρίσει, με τη Λιθουανία να φτάσει σε άνετη νίκη με 94-70.
Τα δεκάλεπτα: 15-23, 33-41, 50-65, 70-94
Πηγή:www.gazzetta.gr
