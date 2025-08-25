AEK: Οι αγκαλιές του Ηλιόπουλου στους παίκτες και η αποθέωση στο τέλος - Η παρακάμερα από τη νίκη επί του Πανσερραϊκού - Βίντεο
AEK: Οι αγκαλιές του Ηλιόπουλου στους παίκτες και η αποθέωση στο τέλος - Η παρακάμερα από τη νίκη επί του Πανσερραϊκού - Βίντεο
Η ΑΕΚ δημοσίευσε τα πλάνα της παρακάμερας του αγώνα κόντρα στον Πανσερραϊκό
Η ΑΕΚ άρχισε με το δεξί τις υποχρεώσεις της στην Super League για τη νέα σεζόν, επικρατώντας του Πανσερραϊκού με 2-0 στη Νέα Φιλαδέλφεια, την Κυριακή.
Η Ένωση είχε πρωταγωνιστή στα δύο τέρματα τον Ζίνι. Ο νεαρός επιθετικός κέρδισε το πέναλτι, το οποίο μετέτρεψε σε γκολ ο Πέτρος Μάνταλος στο 23’ και πέτυχε το 2-0 στο 27ο λεπτό με πλασέ μέσα από την περιοχή.
Παρότι ακολούθησαν σημαντικές ευκαιρίες για να διευρύνει το σκορ, αυτά τα δύο γκολ ήταν αρκετά για να καταγράψει η ΑΕΚ την πρώτη νίκη στο Πρωτάθλημα για φέτος, με τον κόσμο της που βρέθηκε στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας να την χειροκροτεί στο φινάλε.
MVP της αναμέτρησης αναδείχθηκε ο κάπτεν Πέτρος Μάνταλος, ο οποίος με το χθεσινό του γκολ έχει σκοράρει για 11 διαδοχικές σεζόν με την κιτρινόμαυρη φανέλα στην Α' Εθνική.
Η κάμερα του ΑΕK TV ήταν στην OPAP Arena και κατέγραψε όλα τα παρασκήνια της αναμέτρησης. Στα πλάνα που ξεχωρίζουν ο πρόεδρος της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, αγκαλιάζει τον Λάζαρο Ρότα και τον Πέτρο Μάνταλο πριν από τη σέντρα, ενώ στο τέλος της αναμέτρησης, οι φίλοι των κιτρινόμαυρων, αποθέωσαν τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς.
