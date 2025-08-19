Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Σον Μπράντλεϊ: Σπάνια δημόσια εμφάνιση του πρώην ΝΒΑer που έμεινε παράλυτος όταν τον παρέσυρε αυτοκίνητο ενώ έκανε ποδήλατο
Το ατύχημα που προκάλεσε την παράλυση του Μπράντλεϊ από τη μέση και κάτω σημειώθηκε σε δρόμο στο Σεντ Τζορτζ όταν εκείνος ήταν 48 ετών
Σε μια σπάνια δημόσια έξοδο προχώρησε ο πρώην NBAer Σον Μπράντλεϊ, ο οποίος από το 2021 είναι παράλυτος σε αναπηρικό αμαξίδιο μετά από ατύχημα που είχε όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο ενώ έκανε ποδήλατο.
Η έξοδος έγινε για να παρακολουθήσει αγώνες μπάσκετ με τον ύψους 2,29 πρώην σέντερ να ποζάρει δίπλα στον Σακίλ Ο' Νιλ.
Σε συνέντευξη που έδωσε τον Αύγουστο του 2023 στο KSL.com, η οικογένεια του μπασκετμπολίστα που πέρασε 12 χρόνια στο ΝΒΑ με Φιλαδέλφεια 76ers και Ντάλας Μάβερικς, είπε ότι δεν τρέφει κακία προς τον οδηγό που παρέσυρε με το αυτοκίνητό του τον 48χρονο τότε Σον.
«Μπορώ να κουνήσω το χέρι μου και αυτό είναι υπέροχο, δεν θα έπρεπε να μπορώ» έλεγε τότε ο Σον Μπράντλεϊ. Σύμφωνα με τον ίδιο, η αίσθησή του είναι αυξημένη στο στήθος και την πλάτη αλλά το προσδόκιμο ζωής του μπορεί να μειωθεί κατά μια δεκαετία ή και περισσότερο λόγω της κατάστασής του
Shaq & Shawn Bradley at the BIG3 pic.twitter.com/LpS7NE9yMC— Ballislife.com (@Ballislife) August 17, 2025
