Εμμανουήλ Καραλής: Δεύτερος στη Βουδαπέστη με άλμα στα 6.02μ - Βίντεο
Εμμανουήλ Καραλής: Δεύτερος στη Βουδαπέστη με άλμα στα 6.02μ - Βίντεο
Ο Εμμανουήλ Καραλής πέρασε άλλη μια φορά τα 6μ και δοκίμασε χωρίς επιτυχία στα 6.11μ
Σπουδαία εμφάνιση για τον Εμμανουήλ Καραλή στο διεθνές μίτινγκ της Βουδαπέστης.
Ο κορυφαίος Έλληνας πρωταθλητής του επί κοντώ πήρε τη 2η θέση με άλμα στα 6.02μ και είχε δύο αποτυχημένες στα 6.11μ.
Θυμίζουμε πριν από λίγες ημέρες στον Βόλο έκανε πανελλήνιο ρεκόρ στο πρωτάθλημα αφού πήδηξε στα 6.08μ αλλά θέλει να περάσει τα 6.10μ και να γίνει ο 4ος στην ιστορία του επί κοντώ που τα καταφέρνει.
Πρώτος ήταν ο Μόντο Ντουπλάντις ο οποίος αφού έμεινε μόνος του πέτυχε νέο παγκόσμιο ρεκόρ (6.29μ).
Ο αγώνας
Ο Εμμανουήλ Καραλής ξεκίνησε με άκυρη στα 5.72μ αλλά τα πέρασε με τη 2η προσπάθεια και άφησε τα 5.82μ. Πέρασε με την 3η τα 5.92μ και με την πρώτη τα 6.01μ.
Ο πήχης ανέβηκε στα 6.11μ και ο Έλληνας έκανε κακό πρώτο άλμα. Στην 2η προσπάθεια έριξε τον πήχη και εγκατέλειψε τον αγώνα.
Ειδήσεις σήμερα:
No panties in Zante: Oι διακοπές της ακολασίας των -κυρίως Άγγλων- τουριστών - Δείτε βίντεο
Άγριο ξύλο σε πανηγύρι στα Σιταράλωνα Αγρινίου με τη Γωγώ Τσαμπά - Δείτε βίντεο
Έκθεση της ΕΛΑΣ: Από Ρομά το 53% των κλοπών και των διαρρήξεων
Ο κορυφαίος Έλληνας πρωταθλητής του επί κοντώ πήρε τη 2η θέση με άλμα στα 6.02μ και είχε δύο αποτυχημένες στα 6.11μ.
Θυμίζουμε πριν από λίγες ημέρες στον Βόλο έκανε πανελλήνιο ρεκόρ στο πρωτάθλημα αφού πήδηξε στα 6.08μ αλλά θέλει να περάσει τα 6.10μ και να γίνει ο 4ος στην ιστορία του επί κοντώ που τα καταφέρνει.
Πρώτος ήταν ο Μόντο Ντουπλάντις ο οποίος αφού έμεινε μόνος του πέτυχε νέο παγκόσμιο ρεκόρ (6.29μ).
Ο αγώνας
Ο Εμμανουήλ Καραλής ξεκίνησε με άκυρη στα 5.72μ αλλά τα πέρασε με τη 2η προσπάθεια και άφησε τα 5.82μ. Πέρασε με την 3η τα 5.92μ και με την πρώτη τα 6.01μ.
Ο πήχης ανέβηκε στα 6.11μ και ο Έλληνας έκανε κακό πρώτο άλμα. Στην 2η προσπάθεια έριξε τον πήχη και εγκατέλειψε τον αγώνα.
Ειδήσεις σήμερα:
No panties in Zante: Oι διακοπές της ακολασίας των -κυρίως Άγγλων- τουριστών - Δείτε βίντεο
Άγριο ξύλο σε πανηγύρι στα Σιταράλωνα Αγρινίου με τη Γωγώ Τσαμπά - Δείτε βίντεο
Έκθεση της ΕΛΑΣ: Από Ρομά το 53% των κλοπών και των διαρρήξεων
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα