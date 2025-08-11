Παναθηναϊκός: Πέρασε τα εργομετρικά ο Χολμς, έτοιμος να βοηθήσει την ομάδα του Αταμάν
SPORTS
Παναθηναϊκός Ρισόν Χόλμς NBA

Παναθηναϊκός: Πέρασε τα εργομετρικά ο Χολμς, έτοιμος να βοηθήσει την ομάδα του Αταμάν

Ο Ρισόν Χολμς πέρασε και από εργομετρικές εξετάσεις, όντας πλέον πανέτοιμος για την πρώτη του σεζόν ως παίκτης του Παναθηναϊκού

Παναθηναϊκός: Πέρασε τα εργομετρικά ο Χολμς, έτοιμος να βοηθήσει την ομάδα του Αταμάν
Εδώ και μερικά 24ωρα, ο Ρισόν Χολμς είναι παίκτης του Παναθηναϊκού, αφήνοντας για πρώτη φορά στην καριέρα του το NBA ώστε να φορέσει την πράσινη φανέλα.

Μετά τις ιατρικές εξετάσεις, ο Αμερικανός ψηλός πέρασε τη Δευτέρα (11/08) και από εργομετρικά, όντας πλέον πανέτοιμος για την πρώτη του σεζόν ως παίκτης των πρασίνων.

«Ο Ρισόν Χολμς ολοκλήρωσε και τη διαδικασία των εργομετρικών εξετάσεων στο Blocks Rehab "ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ" εν όψει της νέας σεζόν!», αναφέρει αναλυτικά ο επίσημος λογαριασμός της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.


