Ο Ρισόν Χολμς έφτασε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού: «Ανυπομονώ για την ατμόσφαιρα του ΟΑΚΑ» - Βίντεο
Ο Ρισόν Χολμς έφτασε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού
Ο Ρισόν Χολμς πάτησε το πόδι του στην Ελλάδα καθώς έφτασε με πτήση μέσω Τουρκίας στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» για λογαριασμό του Παναθηναϊκού AKTOR, τη φανέλα του οποίου αναμένεται να φοράει για τα επόμενα δύο χρόνια (έχοντας υπογράψει 1+1).
Ο 31χρονος ψηλός (2,06 μ.) θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και στο επόμενο διάστημα θα ενταχθεί και αυτός στο σύνολο του Εργκίν Αταμάν, το οποίο έχει θέσει ως στόχο να επιστρέψει ξανά στην κορυφή τόσο της Stoiximan GBL αλλά και φυσικά της Euroleague, δύο τίτλους τους οποίους δεν κατάφερε να πάρει την περασμένη σεζόν, σε αντίθεση με το 2024.
Ο Αμερικανός στις πρώτες του δηλώσεις ανέφερε:
«Δεν το περίμενα. Από το αεροπλάνο δεν περίμενα τέτοια αγάπη. Δεν το έχω ζήσει ποτέ ξανά αυτό και ανυπομωνώ να ανταποδώσω την αγάπη στοπ παρκέ. Δεν έχω ζήσει ποτέ ξανά κάτι τέτοιο και το εκτιμώ».
Για το αν μίλησε με τον Ναν:
«Είμαστε από το ίδιο μέρος και προπονηθήκαμε μαζί. Μου μίλησε για αυτό. για την αγάπη, τους οπαδούς, τις προσδοκίες για τις νίκες. Ήταν δύσκολο να πω όχι στον Παναθηναϊκό».
Για το αν ο Παναθηναϊκός είναι ο τρόπος του για να γυρίσει στο ΝΒΑ:
«Ειμαι για να κερδίσω. Με ήθελαν και μου το έδειξαν. Έδειξαν αγάπη από την πρώτη στιγμή και θα παλέψω για αυτό».
Για τον κόσμο:
«Είναι απερίγραπτο. Δεν έχω ζήσει κάτι τέτοιο. Ανυπομονώ να πατήσω παρκέ και να ανταποδώσω την αγάπη».
Για το αν μίλησε με τον Γκραντ:
«Δεν έχω μιλήσει με τον Γκραντ ακόμη. Δουλέψαμε μαζί όταν ήταν να μπούμε στο ντραφτ. Ανυπομονώ να τον δω».
Για τι ποιο ήταν το σημείο κλειδί στο να πει το «ναι» στον Παναθηναϊκό:
«Ο τρόπος που με προσέγγισαν. Με ήθελαν εδώ και το έδειξαν. Ήθελα να μου το δείξουν. Είναι ένα μεγάλο κλαμπ και χαίρομαι που είμαι μέλος της κληρονομιάς».
Για το αν μίλησε με τον Αταμάν:
«Μίλησα για λίγο με τον Άταμαν. Θα μιλήσουμε περισσότερο τώρα που είμαι εδώ».
Για το μήνυμά του προς τον κόσμο:
☘️ Η άφιξη του Χόλμς στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό!#paobc pic.twitter.com/n209ikBzZ1— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 8, 2025
«Είμαι έτοιμος για να παλέψω. Πάμε για το 8ο!»
Για την ατμόσφαιρα στο ΟΑΚΑ:
«Έχω δει βίντεο και φαίνεται απερίγραπτο. Περιμένω να το ζήσω από κοντά».
Πηγή:www.gazzetta.gr
