Ντι Μαρία για Ρονάλντο: Είναι άτυχος γιατί έπεσε στην εποχή του Μέσι

Σε συνέντευξή του στο Infobae, ο Ντι Μαρία ρωτήθηκε για τον περίφημο ισχυρισμό του Ρονάλντο ότι ο Πορτογάλος σταρ είναι ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών και απάντησε:

«Ο Κριστιάνο έκανε πάντα τέτοιες δηλώσεις, πάντα προσπαθούσε να είναι ο καλύτερος, αλλά δυστυχώς γεννήθηκε σε μια γενιά όπου υπήρχε ένας άλλος παίκτης, ο Μέσι που ότι άγγιζε γινόταν χρυσό και είχε μαγικό ραβδί.





Η πραγματικότητα αποδεικνύεται στους αριθμούς. Ο ένας παίκτης κέρδισε οκτώ Χρυσές Μπάλες και ο άλλος πέντε.

Μια άλλη βασική διαφορά είναι ότι ο ένας έχει κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο και ο άλλος όχι.

Αν κάποιος παρακολουθεί τον Μέσι να αγωνίζεται θα δει ότι το κάνει να φαίνεται αυτό που κάνει τόσο απλό σαν να βρίσκεται στην αυλή του σπιτιού του».



