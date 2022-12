Πελέ: Στο γήπεδο της Σάντος θα μεταφερθεί η σορός του - Λαϊκό προσκύνημα τη Δευτέρα, την Τρίτη η κηδεία

Velório de Pelé será na Vila Belmiro. Santos organizou uma tenda para receber o caixão no campo após pedido dos filhos.



Enterro será no Memorial Necrópole Ecumênica, onde Pelé tem seu caixão dourado reservado há anos, com visão para a Vila.



🗞 @UOL

📸 Jorge Bispo | Ivan Storti