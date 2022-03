Το ανέκδοτο του Αντετοκούνμπο με το οποίο δεν γέλασε κανείς - Δείτε βίντεο

Giannis came prepared with the dad jokes tonight. 🤣 pic.twitter.com/FbvsdRHSVb — Milwaukee Bucks (@Bucks) March 30, 2022





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Σε μεγάλα κέφια ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά από την σπουδαία νίκη των Μπακς επί των Σίξερς και το γιόρτασε με ένα ανέκδοτο.Ο πρωταθλητής του NBA εμφανίστηκε για άλλη μια φορά στη συνέντευξη Τύπου μ' ένα βιβλίο με ανέκδοτα και διάβασε ένα με πρωταγωνίστρια μια αγελάδα.Ο Giannis ρώτησε τους δημοσιογράφους «πώς λέμε μια αγελάδα όταν είναι στο πάτωμα;» και ενώ κανείς δεν απάντησε, είπε: «Μοσχαρίσιο κιμά».Συνδύασε τις αγγλικές λέξεις(με την ερώτηση «What do you call a cow on the floor?») με το(σ.σ. ελληνιστί: έδαφος) προκειμένου να δώσει την απάντηση «ground beef».Φυσικά κανείς δεν γέλασε.