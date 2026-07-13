Ο Γεωργιάδης αναδημοσίευσε ανάρτηση πολίτη για την εμπειρία της στα επείγοντα του Γεννηματάς: «Η εικόνα έχει βελτιωθεί άρδην»

Στην ανάρτησή της έκανε σύγκριση με παλαιότερη επίσκεψη σε νοσοκομείο και αναφέρθηκε στους χρόνους αναμονής





Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ίδια, επισκέφθηκε τα επείγοντα λόγω ενός «περίεργου και διαρκώς επιδεινούμενου συμπτώματος». Όπως περιγράφει, παρά τον μεγάλο αριθμό πολιτών που βρίσκονταν έξω από το κτίριο, εξυπηρετήθηκε άμεσα από εθελόντρια του Ερυθρού Σταυρού, η οποία της έδωσε αριθμό προτεραιότητας και την κατεύθυνε προς τη γραμματεία.



γιατρό που πραγματοποιούσε τη διαλογή των περιστατικών. Όπως αναφέρει, εξήγησε το πρόβλημά της, απάντησε σε ερωτήσεις για το ιστορικό της και παραπέμφθηκε στο αγγειοχειρουργικό τμήμα, με όλη τη διαδικασία να διαρκεί περίπου πέντε λεπτά μαζί με την αναμονή.



Μάλιστα, συγκρίνοντας την εμπειρία της με παλαιότερη επίσκεψη σε νοσοκομείο λόγω αλλεργικής αντίδρασης, υποστηρίζει ότι τότε είχε χρειαστεί να περιμένει περισσότερο από μία ώρα για να φτάσει στο τριάζ.



Στη συνέχεια, όπως αναφέρει, ακολούθησε τις οδηγίες προς το χειρουργικό τμήμα, όπου και πάλι εξυπηρετήθηκε από εθελόντρια του Ερυθρού Σταυρού. Τρία λεπτά αργότερα, σύμφωνα με την ανάρτησή της, ακούστηκε από τα μεγάφωνα ο αριθμός προτεραιότητάς της, εξετάστηκε από τους γιατρούς, υποβλήθηκε σε ντόπλερ και έλαβε οδηγίες.









Κλείσιμο Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη Από το Facebook η ανάρτηση μία κυρίας για την εμπειρία της στο ΕΣΥ και συγκεκριμένα στα ΤΕΠ του «Γεννηματάς»:



«Έχουμε την τάση σε αυτή τη χώρα να τονίζουμε μόνο τα αρνητικά, ωστόσο εγώ σήμερα θα μοιραστώ μαζί σας τη θετική εμπειρία μου από τα ΤΕΠ του Γ.Ν.Α. Γ. Γεννηματάς.



Ένα περίεργο και διαρκώς επιδεινούμενο σύμπτωμα με οδήγησε σήμερα το μεσημέρι στα επείγοντα του συγκεκριμένου νοσοκομείου. Φτάνοντας έξω από το κτίριο 2 έβλεπες πάρα πολύ κόσμο- η πρώτη μου σκέψη ήταν να σηκωθώ και να φύγω "γιατί θα ξημερώσω".



Παίρνω βαθιά ανάσα και πλησιάζω στην πόρτα. Αμέσως, μια κοπέλα του Ερυθρού Σταυρού με ρωτά και με εξυπηρετεί άμεσα, δίνοντάς μου το νούμερο προτεραιότητας και προωθώντας με προς τη γραμματεία.



Ανάρτηση πολίτη για την εμπειρία της στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς» κοινοποίησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης , παρουσιάζοντας την περιγραφή της για την εξυπηρέτηση που έλαβε κατά την επίσκεψή της στο νοσοκομείο.Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ίδια, επισκέφθηκε τα επείγοντα λόγω ενός «περίεργου και διαρκώς επιδεινούμενου συμπτώματος». Όπως περιγράφει, παρά τον μεγάλο αριθμό πολιτών που βρίσκονταν έξω από το κτίριο, εξυπηρετήθηκε άμεσα από εθελόντρια του Ερυθρού Σταυρού, η οποία της έδωσε αριθμό προτεραιότητας και την κατεύθυνε προς τη γραμματεία.Η πολίτης σημειώνει ότι, αφού παρέδωσε τα στοιχεία της, έλαβε τα απαραίτητα barcodes και βραχιολάκι και λίγα λεπτά αργότερα βρέθηκε μπροστά σεπου πραγματοποιούσε τη. Όπως αναφέρει, εξήγησε το πρόβλημά της, απάντησε σε ερωτήσεις για το ιστορικό της και παραπέμφθηκε στο αγγειοχειρουργικό τμήμα, με όλη τη διαδικασία να διαρκεί περίπου πέντε λεπτά μαζί με την αναμονή.Μάλιστα, συγκρίνοντας την εμπειρία της μελόγω, υποστηρίζει ότι τότε είχε χρειαστεί να περιμένειγια να φτάσει στοΣτη συνέχεια, όπως αναφέρει, ακολούθησε τις οδηγίες προς το, όπου και πάλι εξυπηρετήθηκε από εθελόντρια του Ερυθρού Σταυρού. Τρία λεπτά αργότερα, σύμφωνα με την ανάρτησή της, ακούστηκε από τα μεγάφωνα ο αριθμός προτεραιότητάς της, εξετάστηκε από τους γιατρούς, υποβλήθηκε σε ντόπλερ και έλαβε οδηγίες.Όπως επισημαίνει, πέρασε την πόρτα των επειγόντων στις 16:19, ενώ το βραχιολάκι είχε εκδοθεί στις 16:03.Από το Facebook η ανάρτηση μία κυρίας για την εμπειρία της στο ΕΣΥ και συγκεκριμένα στα ΤΕΠ του «Γεννηματάς»:«Έχουμε την τάση σε αυτή τη χώρα να τονίζουμε μόνο τα αρνητικά, ωστόσο εγώ σήμερα θα μοιραστώ μαζί σας τη θετική εμπειρία μου από τα ΤΕΠ του Γ.Ν.Α. Γ. Γεννηματάς.Ένα περίεργο και διαρκώς επιδεινούμενο σύμπτωμα με οδήγησε σήμερα το μεσημέρι στα επείγοντα του συγκεκριμένου νοσοκομείου. Φτάνοντας έξω από το κτίριο 2 έβλεπες πάρα πολύ κόσμο- η πρώτη μου σκέψη ήταν να σηκωθώ και να φύγω "γιατί θα ξημερώσω".Παίρνω βαθιά ανάσα και πλησιάζω στην πόρτα. Αμέσως, μια κοπέλα του Ερυθρού Σταυρού με ρωτά και με εξυπηρετεί άμεσα, δίνοντάς μου το νούμερο προτεραιότητας και προωθώντας με προς τη γραμματεία.

Πίσω μου πόλεμος: φορεία, φωνές, προσπάθειες συνεννόησης. Ένα νοσοκομείο σε εφημερία θυμίζω!



Μετά από δύο τρία άτομα, δίνω κυριολεκτικά φωνάζοντας το ΑΜΚΑ μου και λαμβάνω μια σειρά barcodes και ένα βραχιολάκι. Πολύ λίγα λεπτά αργότερα βρίσκομαι μπροστά από έναν γιατρό (Χειρουργό Εντατικολόγο) που έκανε τη διαλογή.



Μιλάω με τον γιατρό, του εξηγώ το σύμπτωμα, μου κάνει κάποιες βασικές ερωτήσεις ιστορικού και μου κάνει την παραπομπή για το αγγειοχειρουργικό.



Η όλη διαδικασία δεν παίρνει πάνω από 5 λεπτά μαζί με την αναμονή.





Να σημειωθεί ότι πριν χρόνια, με αλλεργική αντίδραση σε επείγοντα για να φτάσω στο τριάζ είχε περάσει πάνω από μια ώρα!





"Ακολουθήστε την πράσινη γραμμή μου λένε". Φτάνω στο Χειρουργικό και πάλι μία κοπέλα του Ερυθρού Σταυρού με εξυπηρετεί και μου λέει πού θα μπω όταν θα φωνάξουν το νούμερό μου.



Τρία λεπτά αργότερα εκφωνούν από μικρόφωνο τον αριθμό μου (!).



Μπαίνω, με εξετάζουν, μου κάνουν ντόπλερ στο σημείο μου δίνουν οδηγίες, φεύγω!



Περνάω την πόρτα των επειγόντων 16.19, ενώ το βραχιολάκι εξεδόθη 16.03!!!!



Δεν λέω ότι η εξυπηρέτηση σε όλα τα τμήματα ή σε όλα τα νοσοκομεία είναι έτσι (μακάρι να είναι), αλλά η παρουσία του γιατρού για το τριάζ στην είσοδο, το ηλεκτρονικό σύστημα και το προσωπικό του Ερυθρού Σταυρού έχουν βελτιώσει άρδην την εικόνα!»

13.07.2026, 12:13