Σκληρό μπρα ντε φερ ΠΑΣΟΚ – ΕΛΑΣ για την Κεντροαριστερά: Η Τζάκρη, οι «συνεργαζόμενες δυνάμεις» και το σχέδιο Ανδρουλάκη για τη διεύρυνση