Σκληρό μπρα ντε φερ ΠΑΣΟΚ – ΕΛΑΣ για την Κεντροαριστερά: Η Τζάκρη, οι «συνεργαζόμενες δυνάμεις» και το σχέδιο Ανδρουλάκη για τη διεύρυνση
Σκληρό μπρα ντε φερ ΠΑΣΟΚ – ΕΛΑΣ για την Κεντροαριστερά: Η Τζάκρη, οι «συνεργαζόμενες δυνάμεις» και το σχέδιο Ανδρουλάκη για τη διεύρυνση
Η Χαριλάου Τρικούπη εξετάζει νέο πλαίσιο συνεργασιών για στελέχη που προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς εντείνεται η μάχη για τη διεύρυνση
Την εδραίωση της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση στα γκάλοπ επιχειρεί να «αμφισβητήσει» το ΠΑΣΟΚ, προσθέτοντας σκληρές μάχες στον προγραμματισμό του για το φετινό κρίσιμο Ιούλιο, όπου αναμένεται σειρά νέων μετακινήσεων και «μεταγραφών» στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς.
Ο Αλέξης Τσίπρας συνεχίζει τις «επιθέσεις» στις «δεξαμενές» του ΠΑΣΟΚ, ποντάροντας στους ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με «πράσινα» στελέχη σε κάθε εκλογική περιφέρεια, που αναζητούν αναβάθμιση του ρόλου τους με φόντο την αναμέτρηση στις προσεχείς εθνικές εκλογές. Την ίδια ώρα το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να εξέλθει από τον κλοιό του αρνητικού δημοσκοπικού κλίματος, βάζοντας στο κάδρο των επιθέσεων και τον Αλέξη Τσίπρα, παρότι η Χαριλάου Τρικούπη επιμένει στο αφήγημα της πρωτιάς «έστω με μία ψήφο διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία». Όλο και περισσότερα στελέχη πάντως αρχίζουν να πιστεύουν ότι ο Σεπτέμβριος θα αποδειχθεί δυσκολότερος μήνας, αν το ΠΑΣΟΚ φτάσει στη ΔΕΘ χωρίς να έχει καταφέρει να σταθεί «όρθιο» και «ετοιμοπόλεμο» απέναντι στις ασφυκτικές δημοσκοπικές πιέσεις. Εμφανίζονται δε, ανήσυχα και δύσπιστα, απέναντι στις κινήσεις των «μεταγραφών» ή των «επιστροφών» στο ΠΑΣΟΚ ως προς τον χρόνο της ανάπτυξής τους.
Όλοι δηλώνουν υπέρμαχοι της αμφίπλευρης διεύρυνσης του κόμματος, ωστόσο διατηρούν τις επιφυλάξεις τους για την σχετική επιχείρηση στον παρόντα χρόνο των πολλών «πήγαινε-έλα», με βάση τις αποχωρήσεις στελεχών από τον ΣΥΡΙΖΑ και το κόμμα Κασσελάκη προς την ΕΛΑΣ. Η Χαριλάου Τρικούπη εκτιμά ότι πρέπει να είναι διπλά προσεκτική για να μην φανεί ότι «παίρνει από το καλάθι» στελέχη, στη φάση των έντονων μετακινήσεων και ενώ δημοσκοπικά βρίσκεται σε πολύ μεγάλη απόσταση από τον διακηρυγμένο στόχο για πρωτιά στις εκλογές. Οι βολιδοσκοπήσεις βέβαια έχουν γίνει και συνεχίζονται στην κατεύθυνση ένταξης στο ΠΑΣΟΚ στελεχών και βουλευτών που προέρχονται από το κόμμα. Η αποχώρηση για παράδειγμα της Θεοδώρας Τζάκρη από τους Δημοκράτες του Στέφανου Κασσελάκη αναθερμαίνει το σενάριο επιστροφής της στο ΠΑΣΟΚ- επιπλέον η βουλευτής Πέλλας έχει επισημάνει σε όλους τους τόνους ότι το στοίχημα των εκλογών είναι η πολιτική αλλαγή μέσω της σύγκλισης δυνάμεων απέναντι στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, κάτι που επαναλαμβάνουν σε κάθε ευκαιρία η ηγεσία και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ.
Ειδικά για την κυρία Τζάκρη, η απόφαση Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ για τη μη συμμετοχή στα ψηφοδέλτια όσων βρίσκονται στα κοινοβουλευτικά έδρανα για πάνω από 20 έτη, δημιουργεί ισχυρό ανάχωμα στο σενάριο επιστροφής της. Ωστόσο αυτό μπορεί να ξεπεραστεί, εφόσον αξιοποιηθεί η φόρμουλα των «συνεργαζόμενων» δυνάμενων με το ΠΑΣΟΚ, που ενδέχεται να ισχύσει και για άλλα στελέχη που σκέφτονται να μετακινηθούν από τον ΣΥΡΙΖΑ προς τη Χαριλάου Τρικούπη, εφόσον «στενέψουν» τα όρια της παραμονής τους στην Κουμουνδούρου του Σωκράτη Φάμελλου. Στενοί συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη συνομιλούν με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που κάθε άλλο παρά βρίσκονται σε πορεία μετακίνησής τους στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.
Στο ΠΑΣΟΚ έχουν ήδη μετακινηθεί στελέχη από τον ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή το κάλεσμα από την Επιτροπή Διεύρυνσης του Κώστα Σκανδαλίδη ο οποίος μαζί με τον επικεφαλής Ψηφοδελτίων, τον Πέτρο Λάμπρου αναζητούν τους κατάλληλους υποψήφιους για τη μάχη σε κάθε εκλογική περιφέρεια. Η πιθανή ένταξη στο ΠΑΣΟΚ νυν βουλευτών, όπως της κυρίας Τζάκρη, της Νίνας Κασιμάτη (παραμένει στον ΣΥΡΙΖΑ), του Ευάγγελου Αποστολάκη, της Γιώτας Πούλου και άλλων είναι ένα θέμα που θα χειριστεί ο ίδιος ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, σε χρόνο που θα επιλέξει. «Δεν θα μπω σε ονοματολογία, θα πω μόνο ότι ο στόχος της διεύρυνσης και πρωτίστως της κοινωνικής, είναι στόχος του συνεδρίου. Πρέπει να υπάρξει αμφίπλευρη διεύρυνση προς τις δυνάμεις του κέντρου και της κεντροαριστεράς. Σε επίπεδο βουλευτών τη διεύρυνση τη χειρίζεται ο Νίκος Ανδρουλάκης», λέει χαρακτηριστικά η Νάντια Γιαννακοπούλου η οποία μιλώντας στην ΕΡΤ δεν απέφυγε να δηλώσει ότι «δυσκολεύει αντικειμενικά» ο στόχος για πρώτη θέση του ΠΑΣΟΚ έστω και με μια ψήφο διαφορά - κάτι που υποστήριξε νωρίτερα και ο Χρήστος Κακλαμάνης.
Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ μίλησε για τη «μεγάλη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό» και υποστήριξε ότι σε αυτήν τη συνθήκη «το ΠΑΣΟΚ έχει ρίζες και στελέχη και συνεχίζει να παλεύει με δύναμη και αισιοδοξία για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα». Όπως είπε η κυρία Γιαννακοπούλου «η κατάσταση είναι ρευστή, συγκρίνεται με αυτή που έχουμε δει στο πρόσφατο παρελθόν, άρα κανείς δεν μπορεί να εξάγει σίγουρα συμπεράσματα». Και συμπλήρωσε: «Αυτή η ρευστότητα με την παρουσία των δύο νέων κομμάτων θα επιταθεί από τον Σεπτέμβριο με το κόμμα Σαμαρά. Να κρατήσουμε την ανάσα, να διαβάσουμε με πολύ μεγάλη προσοχή τις δημοσκοπήσεις, είμαι η τελευταία που θα της αμφισβητήσει, θεωρώ ότι είναι χρήσιμα εργαλεία της στιγμής. Το ΠΑΣΟΚ κάνει πολύ σοβαρό αγώνα, προφανώς πιέζεται, έχει ανέβει η σκόνη, και ας δούμε τι έχει να πει κάθε κόμμα».
Ο Νίκος Ανδρουλάκης εν τω μεταξύ συνεχίζει την περιοδεία στα Δωδεκάνησα, δίνοντας έμφαση στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, στα οποία θα επανέλθει την προσεχή Δευτέρα με την εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη, όπου αναμένεται ομιλία και των δύο πρώην προέδρων του κόμματος, του Γιώργου Παπανδρέου και του Ευάγγελου Βενιζέλου. Η «εικόνα» ενότητας στο κόμμα χαρακτηρίζεται ως η αναγκαία και ικανή συνθήκη για την ανάδειξη των βασικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων του ΠΑΣΟΚ, ως ένα κόμμα που έχει ρίζες, εμπειρία και σταθερή θεσμική οπτική στο πολιτικό σκηνικό, ακόμη και όταν δεν καταφέρνει να κουνήσει προς τα πάνω τη δημοσκοπική «βελόνα».
Μέσα στις επόμενες μέρες άλλωστε θα ληφθούν αποφάσεις σχετικά με την ανακοίνωση των ονομάτων αρκετών υποψήφιων βουλευτών στο λεκανοπέδιο και την περιφέρεια. Μετά από την ανακοίνωση της καθόδου του Γιάννη Σγουρού στην Α’ Αθήνας εξετάζεται το ενδεχόμενο να ακολουθήσει ανά τακτά χρονικά διαστήματα η παρουσίαση και άλλων στελεχών που θα δώσουν από τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ την εκλογική μάχη.
Ο Αλέξης Τσίπρας συνεχίζει τις «επιθέσεις» στις «δεξαμενές» του ΠΑΣΟΚ, ποντάροντας στους ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με «πράσινα» στελέχη σε κάθε εκλογική περιφέρεια, που αναζητούν αναβάθμιση του ρόλου τους με φόντο την αναμέτρηση στις προσεχείς εθνικές εκλογές. Την ίδια ώρα το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να εξέλθει από τον κλοιό του αρνητικού δημοσκοπικού κλίματος, βάζοντας στο κάδρο των επιθέσεων και τον Αλέξη Τσίπρα, παρότι η Χαριλάου Τρικούπη επιμένει στο αφήγημα της πρωτιάς «έστω με μία ψήφο διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία». Όλο και περισσότερα στελέχη πάντως αρχίζουν να πιστεύουν ότι ο Σεπτέμβριος θα αποδειχθεί δυσκολότερος μήνας, αν το ΠΑΣΟΚ φτάσει στη ΔΕΘ χωρίς να έχει καταφέρει να σταθεί «όρθιο» και «ετοιμοπόλεμο» απέναντι στις ασφυκτικές δημοσκοπικές πιέσεις. Εμφανίζονται δε, ανήσυχα και δύσπιστα, απέναντι στις κινήσεις των «μεταγραφών» ή των «επιστροφών» στο ΠΑΣΟΚ ως προς τον χρόνο της ανάπτυξής τους.
Όλοι δηλώνουν υπέρμαχοι της αμφίπλευρης διεύρυνσης του κόμματος, ωστόσο διατηρούν τις επιφυλάξεις τους για την σχετική επιχείρηση στον παρόντα χρόνο των πολλών «πήγαινε-έλα», με βάση τις αποχωρήσεις στελεχών από τον ΣΥΡΙΖΑ και το κόμμα Κασσελάκη προς την ΕΛΑΣ. Η Χαριλάου Τρικούπη εκτιμά ότι πρέπει να είναι διπλά προσεκτική για να μην φανεί ότι «παίρνει από το καλάθι» στελέχη, στη φάση των έντονων μετακινήσεων και ενώ δημοσκοπικά βρίσκεται σε πολύ μεγάλη απόσταση από τον διακηρυγμένο στόχο για πρωτιά στις εκλογές. Οι βολιδοσκοπήσεις βέβαια έχουν γίνει και συνεχίζονται στην κατεύθυνση ένταξης στο ΠΑΣΟΚ στελεχών και βουλευτών που προέρχονται από το κόμμα. Η αποχώρηση για παράδειγμα της Θεοδώρας Τζάκρη από τους Δημοκράτες του Στέφανου Κασσελάκη αναθερμαίνει το σενάριο επιστροφής της στο ΠΑΣΟΚ- επιπλέον η βουλευτής Πέλλας έχει επισημάνει σε όλους τους τόνους ότι το στοίχημα των εκλογών είναι η πολιτική αλλαγή μέσω της σύγκλισης δυνάμεων απέναντι στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, κάτι που επαναλαμβάνουν σε κάθε ευκαιρία η ηγεσία και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ.
Ειδικά για την κυρία Τζάκρη, η απόφαση Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ για τη μη συμμετοχή στα ψηφοδέλτια όσων βρίσκονται στα κοινοβουλευτικά έδρανα για πάνω από 20 έτη, δημιουργεί ισχυρό ανάχωμα στο σενάριο επιστροφής της. Ωστόσο αυτό μπορεί να ξεπεραστεί, εφόσον αξιοποιηθεί η φόρμουλα των «συνεργαζόμενων» δυνάμενων με το ΠΑΣΟΚ, που ενδέχεται να ισχύσει και για άλλα στελέχη που σκέφτονται να μετακινηθούν από τον ΣΥΡΙΖΑ προς τη Χαριλάου Τρικούπη, εφόσον «στενέψουν» τα όρια της παραμονής τους στην Κουμουνδούρου του Σωκράτη Φάμελλου. Στενοί συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη συνομιλούν με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που κάθε άλλο παρά βρίσκονται σε πορεία μετακίνησής τους στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.
Στο ΠΑΣΟΚ έχουν ήδη μετακινηθεί στελέχη από τον ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή το κάλεσμα από την Επιτροπή Διεύρυνσης του Κώστα Σκανδαλίδη ο οποίος μαζί με τον επικεφαλής Ψηφοδελτίων, τον Πέτρο Λάμπρου αναζητούν τους κατάλληλους υποψήφιους για τη μάχη σε κάθε εκλογική περιφέρεια. Η πιθανή ένταξη στο ΠΑΣΟΚ νυν βουλευτών, όπως της κυρίας Τζάκρη, της Νίνας Κασιμάτη (παραμένει στον ΣΥΡΙΖΑ), του Ευάγγελου Αποστολάκη, της Γιώτας Πούλου και άλλων είναι ένα θέμα που θα χειριστεί ο ίδιος ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, σε χρόνο που θα επιλέξει. «Δεν θα μπω σε ονοματολογία, θα πω μόνο ότι ο στόχος της διεύρυνσης και πρωτίστως της κοινωνικής, είναι στόχος του συνεδρίου. Πρέπει να υπάρξει αμφίπλευρη διεύρυνση προς τις δυνάμεις του κέντρου και της κεντροαριστεράς. Σε επίπεδο βουλευτών τη διεύρυνση τη χειρίζεται ο Νίκος Ανδρουλάκης», λέει χαρακτηριστικά η Νάντια Γιαννακοπούλου η οποία μιλώντας στην ΕΡΤ δεν απέφυγε να δηλώσει ότι «δυσκολεύει αντικειμενικά» ο στόχος για πρώτη θέση του ΠΑΣΟΚ έστω και με μια ψήφο διαφορά - κάτι που υποστήριξε νωρίτερα και ο Χρήστος Κακλαμάνης.
Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ μίλησε για τη «μεγάλη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό» και υποστήριξε ότι σε αυτήν τη συνθήκη «το ΠΑΣΟΚ έχει ρίζες και στελέχη και συνεχίζει να παλεύει με δύναμη και αισιοδοξία για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα». Όπως είπε η κυρία Γιαννακοπούλου «η κατάσταση είναι ρευστή, συγκρίνεται με αυτή που έχουμε δει στο πρόσφατο παρελθόν, άρα κανείς δεν μπορεί να εξάγει σίγουρα συμπεράσματα». Και συμπλήρωσε: «Αυτή η ρευστότητα με την παρουσία των δύο νέων κομμάτων θα επιταθεί από τον Σεπτέμβριο με το κόμμα Σαμαρά. Να κρατήσουμε την ανάσα, να διαβάσουμε με πολύ μεγάλη προσοχή τις δημοσκοπήσεις, είμαι η τελευταία που θα της αμφισβητήσει, θεωρώ ότι είναι χρήσιμα εργαλεία της στιγμής. Το ΠΑΣΟΚ κάνει πολύ σοβαρό αγώνα, προφανώς πιέζεται, έχει ανέβει η σκόνη, και ας δούμε τι έχει να πει κάθε κόμμα».
Ο Νίκος Ανδρουλάκης εν τω μεταξύ συνεχίζει την περιοδεία στα Δωδεκάνησα, δίνοντας έμφαση στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, στα οποία θα επανέλθει την προσεχή Δευτέρα με την εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη, όπου αναμένεται ομιλία και των δύο πρώην προέδρων του κόμματος, του Γιώργου Παπανδρέου και του Ευάγγελου Βενιζέλου. Η «εικόνα» ενότητας στο κόμμα χαρακτηρίζεται ως η αναγκαία και ικανή συνθήκη για την ανάδειξη των βασικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων του ΠΑΣΟΚ, ως ένα κόμμα που έχει ρίζες, εμπειρία και σταθερή θεσμική οπτική στο πολιτικό σκηνικό, ακόμη και όταν δεν καταφέρνει να κουνήσει προς τα πάνω τη δημοσκοπική «βελόνα».
Μέσα στις επόμενες μέρες άλλωστε θα ληφθούν αποφάσεις σχετικά με την ανακοίνωση των ονομάτων αρκετών υποψήφιων βουλευτών στο λεκανοπέδιο και την περιφέρεια. Μετά από την ανακοίνωση της καθόδου του Γιάννη Σγουρού στην Α’ Αθήνας εξετάζεται το ενδεχόμενο να ακολουθήσει ανά τακτά χρονικά διαστήματα η παρουσίαση και άλλων στελεχών που θα δώσουν από τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ την εκλογική μάχη.
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