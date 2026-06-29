Μητσοτάκης από το Αιγάλεω: Η αξιοπιστία μας κρίνεται από όσα υποσχεθήκαμε και όσα υλοποιήσαμε

Μιλώντας σε συγκέντρωση πολιτών αναφέρθηκε και σε «νεοσσούς της πολιτικής που θέλουν να μας σώσουν» υπογραμμίζοντας ότι η χώρα δεν πρέπει να επιστρέψει σε πολιτικές που, όπως είπε, «παραλίγο να την οδηγήσουν στον γκρεμό»





Ο πρωθυπουργός ξεκίνησε την ομιλία του με προσωπική αναφορά, θυμίζοντας ότι η πρώτη του πολιτική εμφάνιση ως νέος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ήταν το 2003, σε ομιλία του Κώστα Καραμανλή στο Αιγάλεω. «Και το 2019 και το 2023 και στις επόμενες εθνικές εκλογές θα είμαστε πάλι πρώτοι», είπε, δίνοντας καθαρό εκλογικό τόνο στην παρουσία του.



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Απαντώντας στην αντιπολίτευση, ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι σχέσεις εμπιστοσύνης χτίζονται μόνο μέσα από το έργο μιας κυβέρνησης και όχι με εύκολες υποσχέσεις. «Δεν έχουμε ξεχάσει τους πειραματισμούς που παραλίγο να μας οδηγήσουν στον γκρεμό», είπε, σε σαφή αιχμή προς τον Αλέξη Τσίπρα, προσθέτοντας ότι η Νέα Δημοκρατία είναι «το μόνο κόμμα που έχει πρόταση για την Ελλάδα του μέλλοντος».



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε άνοιγμα στους αναποφάσιστους, καλώντας τα στελέχη της ΝΔ να πείσουν όσους απομακρύνθηκαν ότι η σημερινή κυβέρνηση αποτελεί τη μοναδική επιλογή για σταθερότητα και ασφάλεια.



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«Συμπληρώθηκαν 3 χρόνια από τις εκλογές του 2023 - δώσαμε τον απολογισμό του έργου μας σε μια εποχή που υπάρχει συνολική απαξίωση και αμφισβήτηση της πολιτικής, που λένε «όλοι το ίδιο είναι» και νεοσσοί της πολιτικής θέλουν να μας σώσουν - όταν έρθει η ώρα θα σας πούμε, τι σας υποσχεθήκαμε το ‘23 και τι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα. Όταν έρθει η ώρα το απόθεμα της αξιοπιστίας θα είναι βασισμένο στο «τι σας είπαμε και τι τελικά κάναμε» - Δεν έχουμε λύσει τα πάντα θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε πολύ σκληρά» είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πρόσθεσε: «η απάντηση σε όσους αναμασούν παλιές υποσχέσεις και ξεπερασμένα συνθήματα, είναι ότι δεν έχουμε ξεχάσει τους πειραματισμούς που παραλίγο να μας οδηγήσουν στο γκρεμό. Η Ελλάδα δεν θα γυρίσει πίσω σε παρελθόν που θέλουμε να ξεχάσουμε ανεπιστρεπτί».









Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε από το Αιγάλεω το πιο καθαρό μέχρι σήμερα προεκλογικό μήνυμα της κυβέρνησης, βάζοντας στον ορίζοντα τις επόμενες εθνικές εκλογές και δηλώνοντας με βεβαιότητα ότι «και το 2019 και το 2023 και στις επόμενες εθνικές εκλογές θα είμαστε πάλι πρώτοι». Παράλληλα εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα και σε όσους, όπως είπε, «αναμασούν παλιές συνταγές», ενώ επιχείρησε να απαντήσει στο μεγαλύτερο πρόβλημα των πολιτών, την ακρίβεια, προαναγγέλλοντας σταθερές τιμές τους επόμενους δύο μήνες και σταδιακή αποκλιμάκωση από τον Σεπτέμβριο.Ο πρωθυπουργός ξεκίνησε την ομιλία του με προσωπική αναφορά, θυμίζοντας ότι η πρώτη του πολιτική εμφάνιση ως νέος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ήταν το 2003, σε ομιλία του Κώστα Καραμανλή στο Αιγάλεω. «Και το 2019 και το 2023 και στις επόμενες εθνικές εκλογές θα είμαστε πάλι πρώτοι», είπε, δίνοντας καθαρό εκλογικό τόνο στην παρουσία του.Απαντώντας στην αντιπολίτευση, ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι σχέσεις εμπιστοσύνης χτίζονται μόνο μέσα από το έργο μιας κυβέρνησης και όχι με εύκολες υποσχέσεις. «Δεν έχουμε ξεχάσει τους πειραματισμούς που παραλίγο να μας οδηγήσουν στον γκρεμό», είπε, σε σαφή αιχμή προς τον Αλέξη Τσίπρα, προσθέτοντας ότι η Νέα Δημοκρατία είναι «το μόνο κόμμα που έχει πρόταση για την Ελλάδα του μέλλοντος».Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε άνοιγμα στους αναποφάσιστους, καλώντας τα στελέχη της ΝΔ να πείσουν όσους απομακρύνθηκαν ότι η σημερινή κυβέρνηση αποτελεί τη μοναδική επιλογή για σταθερότητα και ασφάλεια.Παράλληλα επιτέθηκε χωρίς να τον κατονομάσει στον Αλέξη Τσίπρα κάνοντας λόγο για όσους επιχειρούν, όπως είπε, να επιστρέψουν στο πολιτικό σκηνικό χωρίς να έχουν διδαχθεί από τα λάθη τους, καταλήγοντας με την εκτίμηση ότι όταν στηθούν οι επόμενες κάλπες, η Νέα Δημοκρατία θα είναι ξανά η επιλογή των πολιτών για τη διακυβέρνηση της χώρας.«Συμπληρώθηκαν 3 χρόνια από τις εκλογές του 2023 - δώσαμε τον απολογισμό του έργου μας σε μια εποχή που υπάρχει συνολική απαξίωση και αμφισβήτηση της πολιτικής, που λένε «όλοι το ίδιο είναι» και. Όταν έρθει η ώρα το απόθεμα της αξιοπιστίας θα είναι βασισμένο στο «τι σας είπαμε και τι τελικά κάναμε» - Δεν έχουμε λύσει τα πάντα θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε πολύ σκληρά» είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πρόσθεσε: «. Η Ελλάδα δεν θα γυρίσει πίσω σε παρελθόν που θέλουμε να ξεχάσουμε ανεπιστρεπτί».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην οικονομία και στην ακρίβεια. Αναφέρθηκε στη σημερινή πρωτοβουλία του υπουργείου Ανάπτυξης μετά τις συζητήσεις με την αγορά, εκφράζοντας την προσδοκία ότι οι τιμές θα παραμείνουν σταθερές τους επόμενους δύο μήνες και ότι από τον Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει σταθερή αποκλιμάκωση. Παράλληλα προανήγγειλε περαιτέρω μειώσεις στις τιμές της βενζίνης και του diesel, διαβεβαιώνοντας ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα διασφαλίσουν πως οι μειώσεις θα φτάσουν μέχρι την αντλία.



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην καταβολή των 617 εκατ. ευρώ στους αγρότες μέσω της ΑΑΔΕ, επισημαίνοντας ότι 150 εκατ. ευρώ προήλθαν από πόρους που, όπως είπε, «κόπηκαν από τους επιτήδειους του συστήματος και επέστρεψαν στους έντιμους αγρότες και κτηνοτρόφους».



Ξεχωριστή αναφορά έκανε στη μάχη κατά του «βαθέος κράτους» και των κυκλωμάτων, λέγοντας ότι η επιβολή της νομιμότητας αποτελεί μια διαρκή προσπάθεια που θα οδηγήσει στην Ελλάδα του 2030.



Στο πεδίο της καθημερινότητας, στάθηκε στην ανακαίνιση του Κέντρου Υγείας Αιγάλεω, σημειώνοντας ότι «τα λεφτά έπιασαν τόπο», ενώ υπενθύμισε ότι έχουν ανακαινιστεί 60 Κέντρα Υγείας και περισσότερα από 60 Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. «Χρέος κάθε πολιτείας είναι να φροντίζει αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη», υπογράμμισε.

Γιώργος Παπακωνσταντίνου 29.06.2026, 19:36