Παπασταύρου: Η Ελλάδα διεκδικεί κομβικό ρόλο στον διάδρομο Ινδίας - Μέσης Ανατολής - Ευρώπης

Η Ελλάδα τον υποστηρίζει πλήρως, «ως μια σημαντική πρωτοβουλία για το παγκόσμιο εμπόριο, τις ενεργειακές ροές και την ψηφιακή συνδεσιμότητα μεταξύ Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης και επιδιώκει ρητά να ενταχθεί στον διάδρομο» ανέφερε ο υπουργός