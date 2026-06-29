Κωνσταντοπούλου: Στο Μάτι ο Τσίπρας έδειξε ότι είναι βαρύτατα ανήθικος και αδίστακτος, ο λαός δεν πρέπει να εμπιστευτεί την τύχη του σε τέτοιο πρόσωπο