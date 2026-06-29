Κωνσταντοπούλου: Στο Μάτι ο Τσίπρας έδειξε ότι είναι βαρύτατα ανήθικος και αδίστακτος, ο λαός δεν πρέπει να εμπιστευτεί την τύχη του σε τέτοιο πρόσωπο
Κωνσταντοπούλου: Στο Μάτι ο Τσίπρας έδειξε ότι είναι βαρύτατα ανήθικος και αδίστακτος, ο λαός δεν πρέπει να εμπιστευτεί την τύχη του σε τέτοιο πρόσωπο
«Έχοντας κάψει και σκοτώσει δεκάδες ανθρώπους, βγήκαν μπροστά στις κάμερες και έκαναν τους ανήξερους και αυτό δεν είναι αριστερά και κοινωνική πολιτική» είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου
Χαρακτηρισμούς όπως «βαρύτατα ανήθικος» και «αδίστακτος» χρησιμοποίησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου για τον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή την τραγωδία με τη φωτιά στο Μάτι, σε συνέντευξή της το πρωί της Δευτέρας.
Αφού έκανε λόγο για «διάλυση στον ΣΥΡΙΖΑ» σημειώνοντας ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ έπαψε να είναι εδώ και 11 χρόνια αυτό που στήριξα και αγάπησα», η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αναφέρθηκε στο ΟΡΕΝ στα όσα συνέβησαν το βράδυ μετά τη φωτιά στο Μάτι τον Ιούλιο του 2018.
«Έχοντας κάψει και σκοτώσει δεκάδες ανθρώπους, βγήκαν μπροστά στις κάμερες και έκαναν τους ανήξερους και αυτό δεν είναι αριστερά και κοινωνική πολιτική. Όταν έχεις στην πλάτη σου τόσουας θανάτους, πας και κρύβεσαι, λες παραιτούμαι και ζητάς συγγνώμη. Στο Μάτι ήξερε ότι υπάρχουν δεκάδες νεκροί αλλά έστησε παράσταση. Πρέπει να είναι κανείς βαρύτατα ανήθικος και αδίστακτος για να το κάνει αυτό, και σε ένα τέτοιο πρόσωπο δεν πρέπει ο λαός να εμπιστευτεί την τύχη του γιατί θα έχει αυτή την εξέλιξη»
Με αφορμή, δε, τις δημοσκοπικές επιδόσεις της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα έκανε λόγο για «απίθανο boosting» τονίζοντας ότι «από τον Οκτώβριο διαφημίζεται με ανύπαρκτο βιβλίο και ανύπαρκτο κόμμα, έχοντας ανύπαρκτη ηθική και περιεχόμενο για να χτίσει ο Μητσοτάκης έναν βολικό αντίπαλο».
Στο πλαίσιο αυτό είπε, επίσης, για τον πρώην πρωθυπουργό ότι «υπάρχει σπέκουλα οικονομική και υπάρχει φοβερό boosting»
Όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ και το ερώτημα αν θα υπάρξει συνεργασία μετά τις εκλογές, η κυρία Κωνσταντοπούλου είπε «δεν μπαίνουμε σε τέτοια σενάρια» προσθέτοντας ότι «εμείς θα δούμε ποια θα είναι η αποτύπωση, πιστεύουμε ότι είμαστε μέλος μιας τεκτονικής αλλαγής που συμβαίνει». Ωστόσο συμπλήρωσε ότι «έχω δει δείγματα του ΠΑΣΟΚ εξαιρετικά ανησυχητικά για συνεργασία με τη ΝΔ» .
Αφού έκανε λόγο για «διάλυση στον ΣΥΡΙΖΑ» σημειώνοντας ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ έπαψε να είναι εδώ και 11 χρόνια αυτό που στήριξα και αγάπησα», η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αναφέρθηκε στο ΟΡΕΝ στα όσα συνέβησαν το βράδυ μετά τη φωτιά στο Μάτι τον Ιούλιο του 2018.
«Έχοντας κάψει και σκοτώσει δεκάδες ανθρώπους, βγήκαν μπροστά στις κάμερες και έκαναν τους ανήξερους και αυτό δεν είναι αριστερά και κοινωνική πολιτική. Όταν έχεις στην πλάτη σου τόσουας θανάτους, πας και κρύβεσαι, λες παραιτούμαι και ζητάς συγγνώμη. Στο Μάτι ήξερε ότι υπάρχουν δεκάδες νεκροί αλλά έστησε παράσταση. Πρέπει να είναι κανείς βαρύτατα ανήθικος και αδίστακτος για να το κάνει αυτό, και σε ένα τέτοιο πρόσωπο δεν πρέπει ο λαός να εμπιστευτεί την τύχη του γιατί θα έχει αυτή την εξέλιξη»
@protothema.gr ‼Χαρακτηρισμούς όπως «βαρύτατα ανήθικος» και «αδίστακτος» χρησιμοποίησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου για τον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή την τραγωδία με τη φωτιά στο Μάτι, σε συνέντευξή της το πρωί της Δευτέρας. 🎥Αφού έκανε λόγο για «διάλυση στον ΣΥΡΙΖΑ» σημειώνοντας ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ έπαψε να είναι εδώ και 11 χρόνια αυτό που στήριξα και αγάπησα», η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αναφέρθηκε στο ΟΡΕΝ στα όσα συνέβησαν το βράδυ μετά τη φωτιά στο Μάτι τον Ιούλιο του 2018. #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece ♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
Με αφορμή, δε, τις δημοσκοπικές επιδόσεις της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα έκανε λόγο για «απίθανο boosting» τονίζοντας ότι «από τον Οκτώβριο διαφημίζεται με ανύπαρκτο βιβλίο και ανύπαρκτο κόμμα, έχοντας ανύπαρκτη ηθική και περιεχόμενο για να χτίσει ο Μητσοτάκης έναν βολικό αντίπαλο».
Στο πλαίσιο αυτό είπε, επίσης, για τον πρώην πρωθυπουργό ότι «υπάρχει σπέκουλα οικονομική και υπάρχει φοβερό boosting»
Όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ και το ερώτημα αν θα υπάρξει συνεργασία μετά τις εκλογές, η κυρία Κωνσταντοπούλου είπε «δεν μπαίνουμε σε τέτοια σενάρια» προσθέτοντας ότι «εμείς θα δούμε ποια θα είναι η αποτύπωση, πιστεύουμε ότι είμαστε μέλος μιας τεκτονικής αλλαγής που συμβαίνει». Ωστόσο συμπλήρωσε ότι «έχω δει δείγματα του ΠΑΣΟΚ εξαιρετικά ανησυχητικά για συνεργασία με τη ΝΔ» .
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