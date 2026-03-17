Συνάντηση Πιερρακάκη με τον εκτελεστικό διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κυριάκος Πιερρακάκης Πόλεμος στη Μέση Ανατολή

2 ΣΧΟΛΙΑ
Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, συναντήθηκε σήμερα στο Παρίσι με τον εκτελεστικό διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), Fatih Birol, δύο ημέρες πριν από τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, εξετάστηκε διεξοδικά η εξέλιξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις της στις διεθνείς αγορές ενέργειας, σε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην πρόσφατη απόφαση των 32 κρατών- μελών της IEA για την αποδέσμευση 400 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα, τη μεγαλύτερη συντονισμένη παρέμβαση στην ιστορία του Οργανισμού, γεγονός που αποτυπώνει τη σοβαρότητα της κατάστασης και την ανάγκη άμεσης αντίδρασης για τη διασφάλιση της επάρκειας και τη σταθεροποίηση των αγορών.

Στο πλαίσιο αυτό, επιβεβαιώθηκε η σημασία του διεθνούς συντονισμού και της έγκαιρης ενεργοποίησης όλων των διαθέσιμων εργαλείων, προκειμένου να περιοριστούν οι διαταραχές στον εφοδιασμό και να περιοριστούν οι πιέσεις στις τιμές.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

