Λαζαρίδης: Ούτε κουβέντα δεν είπες για τον κουμπάρο σου για ΟΠΕΚΕΠΕ - Ανδρουλάκης: Εμένα κανένας δεν πήρε ούτε ένα ευρώ πίσω από την πλάτη μου
Οργισμένος διάλογος στη συνεδρίαση της Ολομέλειας για το πόρισμα του ΟΠΕΚΕΠΕ
Το κλίμα εκνευρισμού και έντασης που χαρακτηρίζει τη συνεδρίαση της Ολομέλειας για το πόρισμα του ΟΠΕΚΕΠΕ αποτυπώνει ο οργισμένος διάλογος μεταξύ του Νίκου Ανδρουλάκη και του Μακάριου Λαζαρίδη.
Το περιστατικό συνέβη αμέσως μετά το τέλος της ομιλίας του προέδρου της αξιωματικής αντιπολίτευσης την ώρα που ο κ. Ανδρουλάκης κατέβαινε από το έδρανο και περνούσε από τον διάδρομο που χωρίζει τις πτέρυγες που φιλοξενούν τους βουλευτές της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ. Ως εκ τούτου, ο διάλογος δεν ακούγεται στα μικρόφωνα.
Ο κ. Λαζαρίδης έχοντας ακούσει τις καταγγελίες του κ. Ανδρουλάκη για τα «γαλάζια στελέχη» που «λεηλάτησαν» τα κονδύλια του ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ: «Ούτε κουβέντα δεν είπες για τον κουμπάρο σου».
Η φράση φαίνεται πως εκνεύρισε τον κ. Ανδρουλάκη, που σύμφωνα με ενημέρωση του ΠΑΣΟΚ απάντησε σε έντονο ύφος :«Με τις δικές μου πλάτες δεν πήρε κανείς ούτε ένα ευρώ, με τις δικές σας κάποιοι πήραν εκατομμύρια».,
Το πραγματικό δίλημμα είναι σαφές: με την αλήθεια ή με την ατιμωρησία; Με τον έντιμο αγρότη ή με τα σκοτεινά δίκτυα; Με την Δημοκρατία ή με την εξουσία τους που συγκαλύπτει; Δεν είμαστε και δεν θα γίνουμε όλοι το ίδιο. Επιλέγουμε την αλήθεια, την λογοδοσία και την διερεύνηση. Επιλέγουμε την σύγκρουση με το σύστημα διαφθοράς του Μητσοτάκη».
Ο κ. Ανδρουλάκης επέμεινε ότι οι πρώην υπουργοί Βορίδης - Αυγενάκης βαρύνονται με ποινικές ευθύνες ενώ κατήγγειλε την κυβέρνηση για διαδικασίες απευθείας αναθέσεων.
«Συνολικά 175 υποθέσεις ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με εκτιμώμενη ζημία 2,68 δισ. ευρώ. Κάθε πτυχή της δημόσιας διοίκησης διαβρώνεται. Ακόμα για την επιστολική ψήφο των απόδημων κάνατε απευθείας αναθέσεις σε μια εταιρεία με 7,7 εκατ. ευρώ» είπε.
Επίθεση Ανδρουλάκη στην κυβέρνησηΟ Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό, καθώς χαρακτήρισε το πόρισμα της πλειοψηφίας «μνημείο συγκάλυψης» και «πλυντήριο για το ξέπλυμα ευθυνών» ενώ σε άλλο σημείο πρόσθεσε: «Ο πρωθυπουργός αρέσκεται σε μεγάλα λόγια περί σταθερότητας. Όμως σταθερότητα χωρίς λογοδοσία είναι σιωπηλή παρακμή και θεσμική σήψη.
Ο κ. Ανδρουλάκης επέμεινε ότι οι πρώην υπουργοί Βορίδης - Αυγενάκης βαρύνονται με ποινικές ευθύνες ενώ κατήγγειλε την κυβέρνηση για διαδικασίες απευθείας αναθέσεων.
Κόντρα εκπροσώπων
Η τοποθέτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ πυροδότησε έντονη αντιπαράθεση μεταξύ των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων.
Από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας ο κ. Νότης Μηταράκης σχολίασε ότι «πάει πολύ να μας μιλάει το ΠΑΣΟΚ για θεσμική κάθαρση» σημειώνοντας ότι ελεγχόμενοι για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι τουλάχιστον 5 στελέχη του ΠΑΣΟΚ και κουμπάροι του κ. Ανδρουλάκη.
Ο κ. Δημήτρης Μάντζος ανταπάντησε με την εμπλοκή στην υπόθεση του «γαλάζιου» αγροτοσυνδικαλιστή Μ. Χιλετζάκη ενώ παρέμβαση έκανε και η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου λέγοντας: «Θλιβερή η στάση της πλειοψηφία. Είναι ξεκάθαρο ότι προσπαθείτε να κρατήσετε χαμηλά τους τόνους αλλά δεν σας παίρνει γιατί είστε βουτηγμένοι στην βρομιά. Αποτελεί μνημείο θρασύτητας να επικαλείται η ΝΔ κουμπαριές»
