Ο Τσίπρας λέει ναι στην αμυντική συνδρομή στην Κύπρο αλλά όχι στην ένταξη της στο ΝΑΤΟ

Κάλεσε «οποιονδήποτε Έλληνα πατριώτη και δημοκράτη να αναρωτηθεί αν θεωρεί ότι ευνοεί τα ελληνικά συμφέροντα το να δίνουμε σήμερα λευκή επιταγή στον Τραμπ. Και αυτό το λέω εγώ, ο Έλληνας πρωθυπουργός που στη θητεία του αναβάθμισε τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις»