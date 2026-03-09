Ο Τσίπρας λέει ναι στην αμυντική συνδρομή στην Κύπρο αλλά όχι στην ένταξη της στο ΝΑΤΟ
Κάλεσε «οποιονδήποτε Έλληνα πατριώτη και δημοκράτη να αναρωτηθεί αν θεωρεί ότι ευνοεί τα ελληνικά συμφέροντα το να δίνουμε σήμερα λευκή επιταγή στον Τραμπ. Και αυτό το λέω εγώ, ο Έλληνας πρωθυπουργός που στη θητεία του αναβάθμισε τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις»
Με την πρόβλεψη πως «ανοίγει διάπλατα ένα νέο – τρομακτικό – κεφάλαιο της ανθρώπινης ιστορίας» στην Μέση Ανατολή ξεκίνησε την ομιλία του στην Κοζάνη το περασμένο Σάββατο ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, εκτιμώντας πως «σε αυτόν τον νέο - αλλά και τόσο παλιό – κόσμο, έχει μια σταθερά παντού : Το δίκαιο του ισχυρού».
Επιλέγοντας την Κοζάνη ως τον τελευταίο σταθμό της περιοδείας του για την παρουσίαση της «Ιθάκης», ο κ. Τσίπρας δεν παρέλειψε να αναφερθεί εκτενώς και στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής επί των ημερών του, επιμένοντας ιδιαίτερα στο θέμα της χρήσης των αμερικανικών βάσεων στις επιχειρήσεις στο Ιράν. Όπως τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός, «ρεαλισμός είναι να κρατάς τη χώρα σου μακριά από το πολεμικό μέτωπο και να υπερασπίζεσαι πάντα – και όχι αλά καρτ- το διεθνές δίκαιο», συμπληρώνοντας ότι «όπως έκανε με σαφήνεια ο Ισπανός Πρωθυπουργός».
Ειδικά στην περίπτωση της Κύπρου, ο κ. Τσίπρας περιέγραψε ως εξίσου «ρεαλιστικό» στόχο τη σύγκληση της Συνόδου των Ευρωπαϊκών Χωρών του Νότου, πριν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ώστε να υπάρξουν «σαφή μηνύματα τόσο για τη στήριξη της Κύπρου, όσο και για την ανάγκη να αποκτήσει επιτέλους η ΕΕ πολιτική για τη Μέση Ανατολή και το Παλαιστινιακό», όπως είπε.
Επικαλούμενος, μάλιστα, την εμπειρία του, «θα πρέπει εμείς εδώ στην Ελλάδα να επαναξιολογήσουμε τη στρατηγική μας πυξίδα» τόνισε ο κ. Τσίπρας, λέγοντας ακόμη πως «δεν υπάρχει η πολυτέλεια να περιμένουμε λύσεις από την Ουάσιγκτον, τις Βρυξέλλες ή οπουδήποτε αλλού. Πρέπει να γίνουμε εμείς πιο ισχυροί, προκειμένου να προασπίσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα».
Στην κατεύθυνση αυτή, ο ίδιος επισήμανε πως πρέπει «να επανακαθορίσουμε τόσο τους στόχους μας, όσο και τις σαφείς κόκκινες γραμμές, σε όλους τους κρίσιμους τομείς της εξωτερικής και αμυντικής μας πολιτικής», χωρίς να εξαιρεί και την αμυντική μας συνεργασία με τις ΗΠΑ.
«Και το λέω ξεκάθαρα: Κόκκινη γραμμή πρέπει να είναι η μη χρήση των στρατιωτικών μας εγκαταστάσεων για επιχειρήσεις που μπορούν να θέσουν τη χώρα μας σε άμεσο κίνδυνο» ξεκαθάρισε ο πρώην πρωθυπουργός, προσθέτοντας ακόμη πως «καλώ οποιονδήποτε Έλληνα πατριώτη και δημοκράτη να αναρωτηθεί αν θεωρεί ότι ευνοεί τα ελληνικά συμφέροντα και την ασφάλεια του ελληνικού λαού, το να δίνουμε σήμερα λευκή επιταγή στον Τραμπ». «Και αυτό το λέω εγώ, ο Έλληνας πρωθυπουργός που στη θητεία του αναβάθμισε τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις» δήλωσε ο κ. Τσίπρας, καθώς «όπως γράφω και στην Ιθάκη, για χρόνια η αμερικανική ηγεσία ζητούσε από την Κυβέρνησή μας την ανανέωση της Σούδας σε πενταετή αντί για ετήσια βάση», πρόσθεσε.
Στον αντίποδα, ο πρώην πρωθυπουργός εγκάλεσε την κυβέρνηση ότι «μέσα σε δύο χρόνια έδωσε όχι μόνο τη Σούδα αλλά και άλλες πέντε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης» και «όχι για πέντε χρόνια αλλά επ’ αόριστο και χωρίς κανένα αντάλλαγμα για την Ελλάδα», όπως είπε.
Μιλώντας, επιπλέον, για τις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν, «αν δεν ληφθούν μέτρα η σκιά του θα πέσει στα σούπερ μάρκετ και στα είδη άμεσης ανάγκη για τα νοικοκυριά» παρατήρησε ο πρώην Πρωθυπουργός, εξηγώντας από πλευράς του πως «η προάσπιση της πατρίδας και του ελληνισμού δεν απαιτεί μόνο την απαραίτητη αμυντική ασπίδα. Απαιτεί και τη δημιουργία μιας ενεργειακής ασπίδας».
Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Τσίπρας πρότεινε τη «ριζική αλλαγή» του ρόλου της ΔΕΗ, αλλά και την άμεση λειτουργία της μονάδας Πτολεμαΐδα 5, που πληροί όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές, όχι με εισαγόμενο φυσικό αέριο, αλλά με τα λιγνιτικά αποθέματα της περιοχής, όπως επισήμανε.
«Πατριωτικό καθήκον»Ως προς την πολιτική του παρουσία στο εξής, ο πρώην πρωθυπουργός υποστήριξε πως θα διέπεται από το «πατριωτικό συμφέρον», αφού διέγνωσε την ανάγκη για «έναν νέο πατριωτισμό. Ηθικό και κοινωνικό, ως προς την Πολιτεία που θέλουμε» και «διεκδικητικό και βασισμένο στο διεθνές δίκαιο, ως προς τα εθνικά μας συμφέροντα», κατέληξε.
