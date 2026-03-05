Γεραπετρίτης: Δεν θεωρώ ότι η Σούδα απειλείται, θα συνεχιστούν οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων από τη Μέση Ανατολή
Γεραπετρίτης: Δεν θεωρώ ότι η Σούδα απειλείται, θα συνεχιστούν οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων από τη Μέση Ανατολή

«Ιστορικό καθήκον» η ανάπτυξη δυνάμεων στην Κύπρο - «Ανυπόστατες» οι τουρκικές αντιδράσεις για τους Patriot

Γεραπετρίτης: Δεν θεωρώ ότι η Σούδα απειλείται, θα συνεχιστούν οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων από τη Μέση Ανατολή
Τη διαβεβαίωση ότι η βάση της Σούδας δεν βρίσκεται υπό άμεση απειλή έδωσε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, ενώ παράλληλα ανακοίνωσε τη συνέχιση των καθημερινών επιχειρήσεων επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών από χώρες της Μέσης Ανατολής.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι «θα συνεχιστούν κάθε μέρα οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού από τα Εμιράτα, το Κουβέιτ, το Ομάν και τις άλλες περιοχές», υπογραμμίζοντας πως το υπουργείο εργάζεται «για το καλό των Ελλήνων πολιτών».

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το εάν η βάση της ναυτική βάση της Σούδας βρίσκεται στην εμβέλεια ιρανικών πυραύλων, ο κ. Γεραπετρίτης εμφανίστηκε καθησυχαστικός.  «Δεν θεωρώ ότι η Σούδα απειλείται» είπε χαρακτηριστικά.   

«Ιστορικό καθήκον» η ανάπτυξη δυνάμεων στην Κύπρο

Αναφερόμενος στη στρατιωτική παρουσία της Ελλάδας στην Κύπρο, ο υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι η ανάπτυξη των φρεγατών «Κίμων» και «Ψαρά» και των μαχητικών F-16 Viper αποτελεί «ιστορικό καθήκον».

«Η ανάπτυξη των ελληνικών δυνάμεων δεν τίθεται προς συζήτηση ούτε καν προς ενημέρωση. Είναι αμιγώς αμυντική υποστήριξη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ανυπόστατες» οι τουρκικές αντιδράσεις για τους Patriot

Ο κ. Γεραπετρίτης απέρριψε επίσης τις αντιδράσεις της Τουρκία σχετικά με την εγκατάσταση συστημάτων Patriot στην Κάρπαθο, κάνοντας λόγο για «απολύτως ανυπόστατους ισχυρισμούς».

Ανησυχία για τα Στενά του Ορμούζ

Τέλος, σχολιάζοντας την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, ο υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε τη σημασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας.

Όπως ανέφερε, στην περιοχή βρίσκεται σε εξέλιξη η ευρωπαϊκή αποστολή Επιχείρηση ΑΣΠΙΔΕΣ, ενώ προειδοποίησε ότι ένα de facto κλείσιμο των Στενών θα αποτελούσε «τεράστιο ζήτημα» για την παγκόσμια οικονομία και την ασφάλεια των ναυτικών.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημειώνοντας ότι «η αλληλεγγύη από αυτονόητο κατέστη ζητούμενο στην Ευρώπη».

