Ψηφίζεται σήμερα η επιστολική ψήφος και η τριεδρική για τους απόδημους Έλληνες: Τι αλλάζει με τις εκλογικές περιφέρειες
Από τις δύο ρυθμίσεις μόνο η επιστολική ψήφος φαίνεται ότι θα ισχύσει από τις επόμενες εκλογές - Πώς τοποθετούνται τα κόμματα της αντιπολίτευσης
Το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών που παρέχει την δυνατότητα στους απόδημους Έλληνες να συμμετέχουν με επιστολική ψήφο στις εθνικές εκλογές και εισάγει νέα τριεδρική εκλογική περιφέρεια Εξωτερικού αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα το απόγευμα στην Ολομέλεια της Βουλής.
Οι δύο κρίσιμες διατάξεις τροποποιούν την εκλογική νομοθεσία και για την άμεση εφαρμογή τους στις προσεχείς αναμετρήσεις απαιτείται πλειοψηφία τουλάχιστον 200 βουλευτών. Ωστόσο, η ρύθμιση για την επιστολική ψήφο αν δεν πιάσει τον συγκεκριμένο πήχη αποσύρεται οριστικά ενώ το άρθρο για την νέα εκλογική περιφέρεια αν εγκριθεί με απλή πλειοψηφία 151 θα ισχύσει από τις μεθεπόμενες εκλογές.
Πέραν των δύο κεντρικών διατάξεων το νομοσχέδιο φέρνει και επιμέρους τροποποιήσεις στην ονομασία μεγάλων εκλογικών περιφερειών της επικράτειας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός αναμένεται να πει πως το νομοσχέδιο επιχειρεί να αποκαταστήσει την ισονομία και την καθολικότητα του εκλογικού δικαιώματος, διευκολύνοντας την άσκησή του από Έλληνες του εξωτερικού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα καλέσει το σύνολο των κομμάτων να στηρίξουν μια βαθιά τομή που ενισχύει την συμμετοχή στην κορυφαία δημοκρατική διαδικασία ενώ παράλληλα θα σημειώσει πως οι προτεινόμενες διατάξεις αποτελούν εθνική απάντηση στη τρέχουσα ταραγμένη διεθνή συγκυρία καθώς αποκαθιστά τους δεσμούς ανάμεσα στους απόδημους και στη μητέρα πατρίδα.
Υπενθυμίζεται ότι κατά την συζήτηση του νομοσχεδίου στην αρμόδια επιτροπή το σύνολο σχεδόν των εκπροσώπων των ελληνικών κοινοτήτων του εξωτερικού κάλεσαν τα κοινοβουλευτικά κόμματα να στηρίξουν τις διατάξεις και να τους δώσουν την δυνατότητα να συμμετέχουν ισότιμα στις εκλογές.
Ειδικότερα, εκτός από τους 156 βουλευτές της ΝΔ, προς στο υπέρ προσανατολίζονται οι 32 του ΠΑΣΟΚ, οι 5 της Πλεύσης Ελευθερίας και οι 4 ανεξάρτητοι που πρόσκεινται στον Στ. Κασσελάκη. Υπέρ θα ψηφίσουν και οι 2 πρώην Σπαρτιάτες Κ. Φλώρος και Χ. Κατσιβαρδάς και θα απαιτείται ακόμα ένας βουλευτής για να «κλειδώσει» το 200.
Ο ΣΥΡΙΖΑ θα λάβει τις τελικές του αποφάσεις σε συνεδρίαση του προεδρείου της ΚΟ που θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι το κόμμα θα ψηφίσει υπέρ της επιστολικής (σ.σ. με διαφοροποιήσεις από 2-3 βουλευτές) και κατά στην εκλογική περιφέρεια.
Το άρθρο για την τριεδρική περιφέρεια φαίνεται πως θα εγκριθεί μόνο από την «γαλάζια» ΚΟ που σημαίνει ότι θα ισχύσει στις μεθεπόμενες εκλογές.
«Όχι» στο σύνολο των ρυθμίσεων θα ψηφίσουν ΚΚΕ, Νέα Αριστερά, η Νίκη και η Ελληνική Λύση αν και το κόμμα του Κ. Βελόπουλου είχε καταθέσει στο πρόσφατο παρελθόν πρόταση νόμου για την επιστολική ψήφο στους απόδημους.
- Συγκεκριμένα:
- - η Α’ Αθηνών μετονομάζεται σε εκλογική περιφέρεια Δήμου Αθηναίων
- - Απαλείφεται το Β1, Β2, Β3 από τις εκλογικές περιφέρειες Βόρειου, Δυτικού και Νότιου Τομέα Αθηνών
- - Απαλείφεται το Α’ και Β' από τις περιφέρειες Ανατολικής και Δυτικής Αττικής
Τι θα πει ο πρωθυπουργόςΗ ονομαστική ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί αργά το απόγευμα και έως εκείνη την ώρα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αλλά και ο υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος θα επιχειρήσουν να διασφαλίσουν τις καλύτερες συνθήκες για την επίτευξη των απαραίτητων πλειοψηφιών αν και η αντιπολίτευση δείχνει πως βρίσκεται σε διάθεση συνολικής ρήξης με την κυβέρνηση ακόμα και σε ζητήματα που συγκεντρώνουν ευρύτατη κοινωνική στήριξη.
Προγνωστικά για πλειοψηφίεςΠάντως, από τις έως τώρα τοποθετήσεις των κομμάτων μόνο η διάταξη για την επιστολική ψήφο φαίνεται πως συγκεντρώνει πιθανότητες υπερψήφισης.
Πώς θα εφαρμοστείΕφόσον τελικά επιβεβαιωθούν τα προγνωστικά και η επιστολική εγκριθεί με αυξημένη πλειοψηφία ενώ η τριεδρική περιφέρεια με απλή θα προκληθούν ορισμένα παράδοξα στις προσεχείς εκλογές.
Συγκεκριμένα, στην πρώτη αναμέτρηση οι εκλογείς του Εξωτερικού θα βάλουν στον επιστολικό φάκελο, το ψηφοδέλτιο επικρατείας του κόμματος της αρεσκείας τους «ασταύρωτο». Οι ψήφοι εξωτερικού θα ενσωματωθούν με το συνολικό αποτέλεσμα της επικράτειας και μεταξύ των 300 νέων μελών της εθνικής αντιπροσωπείας θα εκλεγούν και 15 βουλευτές επικρατείας.
Στην δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, αν γίνει άμεσα ή εντός 18μήνου, θα ισχύσει και η ρύθμιση για την νέα τριεδρική εκλογική περιφέρεια εξωτερικού με αφαίρεση αντίστοιχου αριθμού εδρών από το Επικρατείας. Ωστόσο, και σε αυτή την περίπτωση οι εκλογείς του εξωτερικού δεν θα μπορούν να “σταυρώσουν” τον υποψήφιο της επιλογής τους μιας και η διαδικασία θα γίνει συνολικά με λίστες.
