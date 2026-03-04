Ψηφίζεται σήμερα η επιστολική ψήφος και η τριεδρική για τους απόδημους Έλληνες: Τι αλλάζει με τις εκλογικές περιφέρειες

Από τις δύο ρυθμίσεις μόνο η επιστολική ψήφος φαίνεται ότι θα ισχύσει από τις επόμενες εκλογές - Πώς τοποθετούνται τα κόμματα της αντιπολίτευσης