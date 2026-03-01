Προτεραιότητα στη διπλωματία και την ασφάλεια των πολιτών στη Μέση Ανατολή ζητά ο Γιώργος Γεραπετρίτης
Προτεραιότητα στη διπλωματία και την ασφάλεια των πολιτών στη Μέση Ανατολή ζητά ο Γιώργος Γεραπετρίτης
Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι πρέπει να υπάρξει ουσιαστικός έλεγχος του πυρηνικού και βαλλιστικού προγράμματος του Ιράν και εξέφρασε την πλήρη αλληλεγγύη στους συμμάχους στην περιοχή του Κόλπου
Να δοθεί προτεραιότητα στην αποκλιμάκωση και στη διπλωματία ζήτησε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στην παρέμβασή του στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, που συνεδρίασε εκτάκτως με τηλεδιάσκεψη λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.
Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι πρέπει να υπάρξει ουσιαστικός έλεγχος του πυρηνικού και βαλλιστικού προγράμματος του Ιράν και εξέφρασε την πλήρη αλληλεγγύη στους συμμάχους στην περιοχή του Κόλπου.
Ο ΥΠΕΞ επεσήμανε επίσης ότι θα πρέπει να υπάρξει σεβασμός στο Διεθνές Δίκαιο και στα ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ απέδωσε ιδιαίτερη σημασία στη διασφάλιση της θαλάσσιας ασφάλειας για την ελεύθερη ναυσιπλοΐα.
Με δεδομένο ότι υπάρχουν όχι μόνο πολλοί Έλληνες αλλά και Ευρωπαίοι πολίτες στις χώρες του Κόλπου, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε την ανάγκη να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις για τον ασφαλή επαναπατρισμό τους, ενώ επίσης υπογράμμισε την ανάγκη αντιμετώπισης του φαινομένου της διακίνησης ψευδών πληροφοριών.
Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι πρέπει να υπάρξει ουσιαστικός έλεγχος του πυρηνικού και βαλλιστικού προγράμματος του Ιράν και εξέφρασε την πλήρη αλληλεγγύη στους συμμάχους στην περιοχή του Κόλπου.
Ο ΥΠΕΞ επεσήμανε επίσης ότι θα πρέπει να υπάρξει σεβασμός στο Διεθνές Δίκαιο και στα ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ απέδωσε ιδιαίτερη σημασία στη διασφάλιση της θαλάσσιας ασφάλειας για την ελεύθερη ναυσιπλοΐα.
Με δεδομένο ότι υπάρχουν όχι μόνο πολλοί Έλληνες αλλά και Ευρωπαίοι πολίτες στις χώρες του Κόλπου, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε την ανάγκη να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις για τον ασφαλή επαναπατρισμό τους, ενώ επίσης υπογράμμισε την ανάγκη αντιμετώπισης του φαινομένου της διακίνησης ψευδών πληροφοριών.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα