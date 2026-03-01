Προτεραιότητα στη διπλωματία και την ασφάλεια των πολιτών στη Μέση Ανατολή ζητά ο Γιώργος Γεραπετρίτης

Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι πρέπει να υπάρξει ουσιαστικός έλεγχος του πυρηνικού και βαλλιστικού προγράμματος του Ιράν και εξέφρασε την πλήρη αλληλεγγύη στους συμμάχους στην περιοχή του Κόλπου