Στο υπουργικό η απάντηση Μητσοτάκη για τη Chevron, τα μηνύματά του από τον Έβρο με το βλέμμα στις εκλογές
Στις 11:00 η συνεδρίαση - Θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση ο κ. Μητσοτάκης θα κάνει σχετική αναφορά στις δηλώσεις Σαμαρά
Επιστρέφοντας από τον ακριτικό Έβρο και την εκεί περιοδεία του που κορυφώθηκε με την παρουσία του στο δεύτερο προσυνέδριο της ΝΔ με θέμα την ασφάλεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκαλεί σήμερα το υπουργικό συμβούλιο που έχει πλούσια ατζέντα, ενώ παράλληλα ετοιμάζεται να δώσει και μια έμπρακτη απάντηση στον Αντώνη Σαμαρά που χθες αποφάσισε με δήλωση του να αμφισβητήσει τη συμφωνία του ελληνικού Δημοσίου με τη Chevron ως προς την κατοχύρωση κυριαρχικών δικαιωμάτων.
Και αυτό γιατί στην ατζέντα του υπουργικού περιλαμβάνεται ενημέρωση από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου που θα βρίσκεται στις ΗΠΑ και θα συνδεθεί μέσω τηλεδιάσκεψης και τον υφυπουργό Νίκο Τσάφο αναφορικά με τη σύμβαση που έχει κατατεθεί προς έγκριση στο Ελεγκτικό Συνέδριο πριν πάρει τον δρόμο για τη Βουλή.
Θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση ο κ. Μητσοτάκης θα κάνει σχετική αναφορά, ενώ στο Μέγαρο Μαξίμου εμφανίζονταν σχεδόν έκπληκτοι και για το ύφος και για το περιεχόμενο της χθεσινής δήλωσης Σαμαρά.
Δεν ήταν τυχαίο ότι κυβερνητικά στελέχη σήκωσαν χθες το γάντι και απάντησαν στις «συνήθεις εκτός πραγματικότητος τοποθετήσεις», όπως ανέφεραν από το Μέγαρο Μαξίμου. Αρμόδιες πηγές επισημαίνουν ότι κυριαρχικά δικαιώματα δεν χάνονται μέσω συμφωνιών με εταιρίες, ενώ πηγές από το υπουργείο Περιβάλλοντος τόνιζαν χθες ότι παρόμοιο λεξιλόγιο όπως σε αυτό της επίμαχης σύμβασης υπήρχε και σε κείμενα της περιόδου 2012-2014, όταν ήταν σε εξέλιξη η προσπάθεια εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων.
Κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν ότι οι διατυπώσεις που οδήγησαν τον κ. Σαμαρά να εκμανεί ήταν αναγκαίες για να διασφαλιστεί το Δημόσιο έναντι πιθανών μελλοντικών οριοθετήσεων, καθώς σε τεχνικό επίπεδο έχει ξεκινήσει η συζήτηση για ΑΟΖ με τη Λιβύη, ενώ υπάρχει και η συμφωνία με την Αίγυπτο από το 2020.
Κατά τα άλλα, στην ατζέντα ξεχωρίζουν το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που περιλαμβάνει μια σειρά αυστηρότερων ρυθμίσεων για τον παράνομο τζόγο, ενώ περιλαμβάνονται και κάποιες από τις διατάξεις που είχαν συμφωνηθεί στις πρόσφατες συναντήσεις του κ. Μητσοτάκη με τους αγρότες της χώρας (επιστροφή ΕΦΚ στην αντλία, φθηνό αγροτικό ρεύμα κλπ). Επίσης το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας επιφέρει αλλαγές στο πλαίσιο της αποζημίωσης πληγέντων από φυσικές καταστροφές με πλήρη ψηφιοποίηση των διαδικασιών και συντομότερη εκταμίευση των χρημάτων.
Από το «γαλάζιο προσυνέδριο» στον Έβρο και αφού προανήγγειλε έργα κόστους 30 εκατομμυρίων ευρώ για τη θωράκιση του ποταμού που αυτές τις μέρες έχει υπερχειλίσει, ο κ. Μητσοτάκης αξιοποίησε το βήμα για να υπεραμυνθεί της ατζέντας νόμου και τάξης, με έμφαση στη μετανάστευση. Και αφού προανήγγειλε ότι ο φράχτης προοδευτικά θα καλύψει όλον τον Έβρο, ο κ. Μητσοτάκης εξέπεμψε και ένα μήνυμα προς όσους σκέφτονται να κάνουν το ταξίδι και δεν πληρούν τις προσφυγικές προδιαγραφές. «Αν έχεις προφίλ οικονομικού μετανάστη και το ξέρεις ότι δεν θα μπορείς να πάρεις άσυλο, μην μπεις καν στον κόπο να έρθεις, διότι θα σε στείλουμε πίσω. Και από τη στιγμή που θα έρθεις, το πιο πιθανό είναι ότι θα τεθείς και σε κατάσταση κράτησης», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.
Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε πεπεισμένος ότι την πολιτική την «δίκαιης αλλά αυστηρής» μεταναστευτικής πολιτικής στηρίζει η μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας. «Και σήμερα είμαι σίγουρος ότι αισθάνεστε πολύ πιο ασφαλείς από ό,τι αισθανόσασταν πριν από 6,5 χρόνια», προσέθεσε με νόημα, αναδεικνύοντας και πάλι τις διαχωριστικές γραμμές με το παρελθόν. Αυτό υπογράμμισε άλλωστε και στο φινάλε των παρεμβάσεων του ο κ. Μητσοτάκης. «Η Ελλάδα είναι καλύτερη, πολύ καλύτερη χώρα σήμερα απ’ ό,τι ήταν πριν από έξι χρόνια», είπε με νόημα, εκφράζοντας την ελπίδα οι Έλληνες να εμπιστευτούν εκ νέου τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές της άνοιξης του 2027.
Τα μηνύματα του Έβρου
