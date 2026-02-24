Επίσκεψη Μητσοτάκη στον Έβρο την Τετάρτη

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πρώτος σταθμός της περιοδείας του ο Συνοριακός Σταθμός των Κήπων, όπου είναι σε εξέλιξη εργασίες για την αναβάθμιση και επέκταση των εγκαταστάσεων

Tην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου θα επισκεφθεί την Τετάρτη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός θα μεταβεί αρχικά στον Συνοριακό Σταθμό των Κήπων, όπου είναι σε εξέλιξη εργασίες για την αναβάθμιση και επέκταση των εγκαταστάσεων, και θα μεταβεί σε περιοχές που έχουν πληγεί από τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα.

Το μεσημέρι ο πρωθυπουργός θα περιηγηθεί στις εγκαταστάσεις εταιρείας τεχνολογίας και στη συνέχεια στο εργοτάξιο στη ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης όπου κατασκευάζεται η νέα μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο.

Στις 18:00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα λάβει μέρος στις εργασίες του 2ου Προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, στην Αλεξανδρούπολη, στο πλαίσιο του οποίου θα συμμετάσχει σε συζήτηση με πολίτες.
