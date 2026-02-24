Ο οδικός χάρτης του 2026 με μειώσεις φόρων, αύξηση κατώτατου μισθού και μεγάλα έργα - «Βάζουμε τον πήχη ψηλά», λέει ο Χατζηδάκης

Αναλυτικά ο προγραμματισμός δράσεων των οικονομικών και παραγωγικών υπουργείων για το 2026





Στο στίγμα της οικονομικής πολιτικής για το 2026 αναφέρθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης , με αφορμή τη συνεδρίαση του ΚΥΣΟΙΠ , επισημαίνοντας ότι η νέα χρονιά απαιτεί «πολλή δουλειά» με βάση τις δεσμεύσεις απέναντι στους πολίτες.Όπως σημείωσε, στόχος είναι η πρόοδος που έχει σημειωθεί έως σήμερα στηνόχι μόνο να διατηρηθεί, αλλά και να διευρυνθεί. Λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στηνκαι το διεθνές περιβάλλον, στο επίκεντρο της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας βρίσκεται πλέον η «ισχυρή και διατηρήσιμη ανάπτυξη», μια ανάπτυξη που, όπως ανέφερε, είναι ανθεκτική, ενεργοποιεί τις εγχώριες παραγωγικές δυνάμεις και δημιουργεί προοπτική.Ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι, πέρα από τη, η πορεία προς αυτόν τον στόχο περνά μέσα από περισσότερες επενδύσεις και τόνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, έμφαση στην ανταγωνιστικότητα και στον παραγωγικό μετασχηματισμό με ενίσχυση των δυναμικών και εξωστρεφών τομέων, συμπλήρωση και ολοκλήρωση υποδομών και δικτύων που διασυνδέουν όλες τις περιοχές της χώρας, καθώς και παρεμβάσειςκαι αποκλιμάκωσης του κόστους ζωής, με ειδική μέριμνα για το στεγαστικό, το δημογραφικό και τη στήριξη της Περιφέρειας.Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι σε αυτούς τουςθα κινηθεί η φετινή δουλειά των οικονομικών και παραγωγικών, ώστε στο τέλος της χρονιάς να μπορούν να απευθυνθούν στους πολίτες και να πουν «Το είπαμε, το κάναμε», σημειώνοντας ότι «ο πήχης βρίσκεται ψηλά και όλοι μαζί θα καταφέρουμε να τον περάσουμε».Τέσσερις Βασικές Προτεραιότητες:• Νέες μειώσεις φόρων για πολίτες και επιχειρήσεις στη ΔΕΘ• Νομοθετική πρωτοβουλία για ένα κράτος πιο φιλικό στους πολίτες• Εξέταση και απλοποίηση 400 διαδικασιών της πλατφόρμας ΜΙΤΟΣ• Νομοσχέδιο για απλούστευση διαδικασιών αδειοδότησης οικονομικών δραστηριοτήτων και ενίσχυση εποπτείας• Ολοκλήρωση Κτηματολογίου• Νομοσχέδιο για την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών δόμησης και την ενσωμάτωσή τους στο Κτηματολόγιο• Εφαρμογή των πρόσφατων διεθνών ενεργειακών συμφωνιών για τις εξορύξεις υδρογονανθράκων και το αμερικανικό LNG

• Θέσπιση ειδικών χωροταξικών πλαισίων για τουρισμό, ΑΠΕ και βιομηχανία



• Εφαρμογή του ψηφιακού φακέλου δικογραφίας σε όλες τις κτηματολογικές διαφορές και στο 60% των διαφορών πολιτικής δικαιοσύνης



• Ολοκλήρωση Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας



• Εκκίνηση υλοποίησης Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026 – 2030



• Ολοκλήρωση 50 Τοπικών Σχεδίων Ανάπτυξης για κάθε Περιφερειακή Ενότητα της χώρας



2. Ανταγωνιστικότητα και Παραγωγικός Μετασχηματισμός • Μετασχηματισμός Enterprise Greece και εκσυγχρονισμός Export Credit Greece



• Υλοποίηση Ετήσιου Σχεδίου Εξωστρέφειας 2026 (ΥΠΕΞ)



• Ενίσχυση εξωστρέφειας ελληνικών επιχειρήσεων - Δημιουργία Γραφείων Εξωστρέφειας σε επιλεγμένες Περιφέρειες



• Βελτίωση και εφαρμογή Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Επενδύσεων - Προκήρυξη καθεστώτων ενίσχυσης «Επιχειρηματική Εξωστρέφεια» και «Κοινωνική Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού νόμου



• Εφαρμογή του νέου, οριστικού και ψηφιακού συστήματος για τις αγροτικές επιδοτήσεις



• Στρατηγικός σχεδιασμός νέας ΚΑΠ 2028-2034



• Επιχειρησιακή έναρξη Φάρου AI Factory



• Θέσπιση πλαισίου κατάταξης «πράσινων» τουριστικών καταλυμάτων



3. Έργα υποδομής σε όλη τη χώρα • Παράδοση ολόκληρου του αυτοκινητοδρόμου Ε65 στην κυκλοφορία



• Επέκταση μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά



• Ολοκλήρωση αποκατάστασης του σιδηροδρομικού άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη



• Προώθηση διαδικασιών παραχωρήσεων και αξιοποιήσεων για περιφερειακά αεροδρόμια, λιμένες και μαρίνες, βάσει του σχεδιασμού του Υπερταμείου



◦ Κατακύρωση διαγωνισμού για το Αεροδρόμιο της Καλαμάτας και εκκίνηση της διαδικασίας αξιοποίησης των 22 περιφερειακών αεροδρομίων (Χίος, Αλεξανδρούπολη, Άραξος, Κάρπαθος, Λήμνος, Ιωάννινα, Μήλος, Νάξος, Πάρος, Ικαρία, Κύθηρα, Λέρος, Σητεία, Ν. Αγχίαλος, Κάλυμνος, Σκύρος, Σύρος, Αστυπάλαια, Καστελόριζο, Καστοριά, Κάσος και Κοζάνη)



◦ Επιτάχυνση διαδικασιών παραχώρησης των λιμανιών Λαυρίου, Καβάλας και Κατάκολου και έναρξη αξιοποίησης των μαρίνων Αργοστολίου και Πύλου



• Ολοκλήρωση βασικών έργων αποκατάστασης στη Θεσσαλία



◦ Αποκατάσταση της σιδηροδρομικής σύνδεσης Λάρισας – Βόλου και παρεμβάσεις σε 1.007 σημεία του οδικού δικτύου



• Πρόσθετες ενεργειακές διασυνδέσεις



• Αναβάθμιση σιδηροδρομικών μεταφορών με ψηφιακό σύστημα παρακολούθησης της

κυκλοφορίας των συρμών



• Συστήματα εκσυγχρονισμού αεροναυτιλίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας: Υλοποίηση συμφωνημένου με την Ε.Ε. Σχεδίου Δράσης με 13 Έργα



• Ενίσχυση του στόλου των αστικών λεωφορείων με 125 νέα λεωφορεία στην Αθήνα και 50 νέα λεωφορεία στη Θεσσαλονίκη



• Προσβάσιμες παραλίες: Υλοποίηση έργων σε 238 παραλίες



• Οριστικοποίηση μελετών για το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο



4. Μέριμνα για το κόστος ζωής και την ενίσχυση των εισοδημάτων • Νέες μειώσεις φόρων για πολίτες και επιχειρήσεις στη ΔΕΘ



• Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού



• Επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας σε νέες δραστηριότητες του ιδιωτικού τομέα και στον δημόσιο τομέα



• Έναρξη λειτουργίας Νέας Εθνικής Αρχής για την προστασία του καταναλωτή



• Δημιουργία νέας ηλεκτρονική πλατφόρμα καταναλωτή με σύγκριση εθνικών και διεθνών τιμών βασικών αγαθών



• Έναρξη προγράμματος προσιτής κατοικίας σε 4 ανενεργά στρατόπεδα (Κοινωνική Κατοικία) & στα πρώτα 10 δημόσια ακίνητα (Κοινωνική Αντιπαροχή)



• Οικιστικό πρόγραμμα Ενόπλων Δυνάμεων: 815 κατοικίες προς παράδοση



• Υποβολή και έγκριση από την ΕΕ και έναρξη υλοποίησης του Ελληνικού Κοινωνικού Κλιματικού Σχεδίου, με έργα ύψους 5,3 δισ.



• Υλοποίηση ειδικών παρεμβάσεων για τη στήριξη της Περιφέρειας:



◦ Πρόγραμμα Δημογραφικής Ανάπτυξης για περιοχές της Βορείου Ελλάδας με χορήγηση κινήτρου εγκατάστασης 10.000 ευρώ



◦ Σταδιακή κατάργηση ΕΝΦΙΑ για την πρώτη κατοικία μέσα στη διετία σε περισσότερες από 12.000 κοινότητες



◦ Πρόγραμμα ανακαίνισης παλαιών κατοικιών με ειδική μέριμνα για ορεινές και νησιωτικές περιοχές



◦ Πρόγραμμα ανακαίνισης δημοτικών και κρατικών κτιρίων για μίσθωση σε δημοσίους υπαλλήλους

24.02.2026, 15:06