Μπρατάκος: Οι τέσσερις πυλώνες συνεργασίας ΕΒΕΑ και Περιφέρειας Αττικής για μια Αττική πιο παραγωγική και ανθρώπινη

Παρουσία Γιάννη Μπρατάκου και Νίκου Χαρδαλιά η χθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΒΕΑ, όπου συζητήθηκε το πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας των δύο φορέων