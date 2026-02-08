Θεοδωρικάκος: «Νέο αναπτυξιακό καθεστώς με 150 εκατ. ευρω για Τεχνητή Νοημοσύνη και μικρομεσαίες επιχειρήσεις»

Ο υπουργός Ανάπτυξης σημείωσε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη κινείται με ταχύτατους ρυθμούς και ότι «μεταβάλλει τα δεδομένα της οικονομίας, των σχέσεων εργασίας, της παιδείας και της έρευνας»