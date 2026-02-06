Αιχμές Πολάκη για Τσίπρα για την υπόθεση Παναγόπουλου: Τότε δεν σήκωναν το θέμα, τώρα φτιάχνουν διαφανοδιαύγειες
Αιχμές Πολάκη για Τσίπρα για την υπόθεση Παναγόπουλου: Τότε δεν σήκωναν το θέμα, τώρα φτιάχνουν διαφανοδιαύγειες
Ο κ. Πολάκης ειρωνεύεται την πρόταση που παρουσίασε χθες το Ινστιτούτο Τσίπρα για τη δημιουργία της πλατφόρμας «Διαφάνεια»
Ευθείες βολές, που αγγίζουν και τον Αλέξης Τσίπρα, εξαπέλυσε ο Παύλος Πολάκης με αφορμή τις εξελίξεις στην υπόθεση του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου. Παράλληλα, προανήγγειλε ότι από σήμερα θα υπάρξουν αποκαλύψεις και για την εμπλοκή της πρώην γενικής γραμματέως του υπουργείου Εργασίας και νυν Συνηγόρου του Καταναλωτή, Άννα Στρατινάκη.
Στην ανάρτησή του, ο κ. Πολάκης επαναφέρει στο προσκήνιο παλαιότερες τοποθετήσεις του από την περίοδο 2020-2021, όταν είχε επιτεθεί με ιδιαίτερη σφοδρότητα στην κ. Στρατινάκη, αποδίδοντάς της ευθύνες για το λεγόμενο «σκόιλ ελικίκου», δηλαδή τα προγράμματα κατάρτισης που υλοποιήθηκαν στη διάρκεια της πανδημίας.
Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο Παύλος Πολάκης αφήνει σαφή αιχμή προς τον Αλέξη Τσίπρα, χωρίς να τον κατονομάζει ευθέως. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά: «Τότε το 20-21 κάποιοι και στο ΣΥΡΙΖΑ που τώρα είναι αλλού… δεν το σήκωναν το θέμα γιατί ήταν "σκανδαλολογία"… Τώρα φτιάχνουν διαφανοδιαύγειες…».
Με τη φράση αυτή, ο κ. Πολάκης ειρωνεύεται την πρόταση που παρουσίασε χθες το Ινστιτούτο Τσίπρα για τη δημιουργία της πλατφόρμας «Διαφάνεια», η οποία, σύμφωνα με τους εμπνευστές της, θα μπορούσε να λειτουργήσει ως εναλλακτική της «Διαύγειας».
Στην ανάρτησή του, ο κ. Πολάκης επαναφέρει στο προσκήνιο παλαιότερες τοποθετήσεις του από την περίοδο 2020-2021, όταν είχε επιτεθεί με ιδιαίτερη σφοδρότητα στην κ. Στρατινάκη, αποδίδοντάς της ευθύνες για το λεγόμενο «σκόιλ ελικίκου», δηλαδή τα προγράμματα κατάρτισης που υλοποιήθηκαν στη διάρκεια της πανδημίας.
Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο Παύλος Πολάκης αφήνει σαφή αιχμή προς τον Αλέξη Τσίπρα, χωρίς να τον κατονομάζει ευθέως. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά: «Τότε το 20-21 κάποιοι και στο ΣΥΡΙΖΑ που τώρα είναι αλλού… δεν το σήκωναν το θέμα γιατί ήταν "σκανδαλολογία"… Τώρα φτιάχνουν διαφανοδιαύγειες…».
Με τη φράση αυτή, ο κ. Πολάκης ειρωνεύεται την πρόταση που παρουσίασε χθες το Ινστιτούτο Τσίπρα για τη δημιουργία της πλατφόρμας «Διαφάνεια», η οποία, σύμφωνα με τους εμπνευστές της, θα μπορούσε να λειτουργήσει ως εναλλακτική της «Διαύγειας».
Η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη«Επειδη απο αυριο μαζι με το όνομα του Παναγοπουλου θα παιζει για την ιδια υποθεση και το ονομα της τότε γεν γραμματεως του Υπ Εργασίας της ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗ ,υπενθυμιζω καποιες αναρτησεις που ειχα βγαλει το 20-21 οπου η κυρια πρωτοστατουσε στο σκανδαλο Φουρθιωτη,στο σκοιλ ελικικου κλπκλπ και μετα την επιβραβευσαν στη γεν γραμ καταναλωτη και τωρα στην ανεξαρτητη αρχη Ελεγχου της αγορας!!!! Υγ .Τοτε το 20-21 καποιοι και στο Συριζα που τωρα ειναι αλλου…δεν το σηκωναν το θεμα γιατι ηταν «σκανδαλολογια»….τωρα φτιαχνουν διαφανοδιαυγειες….»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα