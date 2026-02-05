Βορίδης για Χίο: «Αν θέλει κάποιος να μην κάνει αποτροπή το Λιμενικό, να μας το πει»

«Το να βγάζουμε μόνοι μας καταδικαστική απόφαση για το Λιμενικό και τους ανθρώπους που είναι διαρκώς εκεί, δεν είναι κανονικό πράγμα», σημείωσε ο πρώην υπουργός