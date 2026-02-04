Παπασταύρου: Συνάντηση στις ΗΠΑ για τον Κάθετο Διάδρομο στις 24 Φεβρουαρίου, σε 2 εβδομάδες πέφτουν οι υπογραφές με τη Chevron

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας χαρακτήρισε τον Κώδικας Πολεοδομίας και Χωροταξίας «τιτάνιο έργο» και τόνισε ότι η ΕΥΔΑΠ είναι και θα παραμείνει δημόσια

Κρις Ράιτ και θα συγκεντρώσει τους υπουργούς Ενέργειας των χωρών που συμμετέχουν στον Κάθετο Διάδρομο, παρουσία και αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκή Επιτροπή.



Όπως επισήμανε, «Είναι μια συνάντηση που δείχνει τη σημασία που δίνουν και οι δυο πλευρές του Ατλαντικού στο να δημιουργηθεί μια διαφοροποιημένη ενεργειακή διαδρομή για την απεξάρτηση του ρωσικού φυσικού αερίου».







Απαντώντας στο ερώτημα ποιο είναι το όφελος για τον Έλληνα πολίτη, ο υπουργός τόνισε: «Καταρχήν το ότι η χώρα μας γίνεται η πύλη εισόδου αμερικανικού φυσικού αερίου, αναβαθμίζει σημαντικά τη θέση μας. Χθες το βράδυ έγιναν 6 επιθέσεις σε εργοστάσια ενέργειας στην Ουκρανία από τη Ρωσία. Έχουμε περιοχές στο Κίεβο χωρίς θέρμανση και ηλεκτρικό ρεύμα, η θερμοκρασία χθες ήταν -20. Άρα η χώρα μας, η οποία έχει την παράνομη τουρκική εισβολή στην Κύπρο, δεν μπορεί να μείνει απαθής όταν μια χώρα δέχεται μια παράνομη εισβολή. Με ποιο ηθικό ανάστημα;»





Συνεχίζοντας, ανέφερε: «Αναβαθμίζεται λοιπόν η χώρα μας, έχουμε ενεργειακά αποθέματα, χρησιμοποιούνται οι υποδομές που έχουμε φτιάξει (Ρεβυθούσα, FSRU στην Αλεξανδρούπολη). Μια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις που έχουν γίνει στην πολύπαθη Θεσσαλία είναι τα 75 εκατομμύρια στον σταθμό συμπίεσης φυσικού αερίου του Αμπελά της Λάρισας, όπου θα εργάζονται 100 άνθρωποι. Αυτό είναι λόγω της ανάγκης ενίσχυσης από τι ανάγκες για τον Κάθετο Διάδρομο. Υπάρχουν αυτά τα έμμεσα θετικά αποτελέσματα που δεν μπορούμε να παραβλέπουμε».



Στη συνέχεια της συζήτησης τέθηκαν τα ζητήματα που αφορούν τη Chevron και τους Ελεγκτικό Συνέδριο και ότι εντός δύο εβδομάδων αναμένονται στη χώρα εκπρόσωποι της



Κλείσιμο Ελεγκτικό Συνέδριο, θα πάει στη Βουλή αφού πέσουν οι υπογραφές και θα γίνει νόμος του κράτους. Αποτέλεσμα στο δεύτερο μισό του 2026 να ξεκινήσουν οι γεωφυσικές και σεισμικές έρευνες, από τον Σεπτέμβριο και μετά».



Τέλος, αναφέρθηκε και στις εξελίξεις στο Ιόνιο, σημειώνοντας: «Στο Ιόνιο η ExxonMobil με τη HelleniQ Energy προχωρούν ώστε το 2027 να γίνει η πρώτη ερευνητική γεώτρηση. Εκεί θα ξέρουμε πολύ πιο γρήγορα από ό,τι νότια της Κρήτης αν τα κοιτάσματα που έχουμε είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμα, πράγμα που θα δημιουργήσει πραγματικούς αυξημένους δημόσιους πόρους και θα μας βάλει σε άλλη προοπτική».



«Ο Κώδικας Πολεοδομίας και Χωροταξίας είναι ένα τιτάνιο έργο» «Στα θέματα της πολεοδομίας υπάρχουν πάρα πολλές ρυθμίσεις, αλληλοσυγκρουόμενες, υπάρχει πολύ μεγάλη ασάφεια. Αυτό γίνεται συντεταγμένα. Ολοκληρώνουμε ένα τιτάνιο έργο που είναι για πρώτη φορά ο Κώδικας Πολεοδομίας και Χωροταξίας», σημείωσε στη συνέχεια ο κ. Παπασταύρου.



Εξήγησε ότι στόχος είναι «να αντικαταστήσουμε 170 νόμους, κάποιοι από τους οποίους έχουν ηλικία 103 ετών και είναι εν ισχύ. Αναφέρονται σε όργανα τα οποία δεν υφίστανται πια. Αυτά θα αντικατασταθούν από έναν κώδικα 477 άρθρων τα οποία έρχονται και θα οργανώνουν τον χώρο. Ένας κώδικας ο οποίος θα είναι δημόσια προσβάσιμος και ηλεκτρονικά».



«Υπάρχουν πολλά θέματα όσον αφορά τη χωροταξία. Ολοκληρώνουμε μία ιστορική μεταρρύθμιση που είναι τα 227 τοπικά πολεοδομικά σχέδια που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα περισσότερα από αυτά θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο, αναφέρονται σε περίπου 700 δημοτικές ενότητες σε όλη την Ελλάδα», πρόσθεσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.



«Σεβόμαστε απόλυτα την ατομική ιδιοκτησία, την περιουσία του κάθε πολίτη γιατί δεν είναι περιουσιακό στοιχείο, είναι κόποι ζωής, είναι μνήμες», είπε.



Χαρακτήρισε πολύ σημαντική την συνταγματική αναθεώρηση. «Ο κόσμος αλλάζει, η τεχνολογική πρόοδος είναι ασύλληπτη, δεν γίνεται οι καταστατικός μας χάρτης να μην αγκαλιάζει τον κόσμο που έρχεται και να μην προβλέπει», είπε.



«Η ΕΥΔΑΠ είναι και θα παραμείνει δημόσια» Ο κ. Παπασταύρου ξεκαθάρισε ότι οι αυξήσεις που ανακοίνωσε η ΕΥΔΑΠ αφορούν τους Δήμους και κυρίως το πότισμα και όχι τους πολίτες. Επανέλαβε μάλιστα ότι οι πολίτες δεν θα έχουν κάποια επιβάρυνση.



Οι πολίτες της Αττικής έχουν το ποιοτικότερο και φθηνότερο νερό στην Ευρώπη, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές μετρήσεις. Η ΕΥΔΑΠ είναι μία εταιρεία 100 χρόνων και ο δημόσιος χαρακτήρας της δεν τίθεται ποτέ σε αμφισβήτηση, είναι και θα παραμείνει δημόσια

