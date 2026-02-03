Γεωργιάδης για Τσίπρα: Ένας αποτυχημένος πρωθυπουργός που υποσχέθηκε στους πάντες τα πάντα

Αν έβγαινε αύριο πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρας θα έλυνε το θέμα της ακρίβειας; Γιατί δεν χτύπησε τα καρτέλ τότε; αναρωτήθηκε μεταξύ άλλων ο υπουργός Υγείας σε εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας στην Πάτρα