Ο Πλεύρης απαντάει στον Κώστα Αρβανίτη για τις ΜΚΟ: «Γιατί να προστατεύονται διακινητές;»

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλλει ποινικοποίηση της αλληλεγγύης και προσφυγή στην Κομισιόν, ενώ ο υπουργός Μετανάστευσης απαντά μιλώντας για αυστηροποίηση των ποινών στους διακινητές