Ο Πλεύρης απαντάει στον Κώστα Αρβανίτη για τις ΜΚΟ: «Γιατί να προστατεύονται διακινητές;»
Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλλει ποινικοποίηση της αλληλεγγύης και προσφυγή στην Κομισιόν, ενώ ο υπουργός Μετανάστευσης απαντά μιλώντας για αυστηροποίηση των ποινών στους διακινητές
Πολιτική αντιπαράθεση σε υψηλούς τόνους γύρω από το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις ΜΚΟ και τη μεταναστευτική πολιτική εξελίσσεται ανάμεσα στον Κώστα Αρβανίτη και τον Θάνο Πλεύρη.
Αφορμή αποτέλεσε το σχέδιο νόμου του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για τη νόμιμη μετανάστευση, το οποίο ο Κώστας Αρβανίτης χαρακτήρισε ως «πρωτοφανή επίθεση κατά της Κοινωνίας των Πολιτών». Σε ανάρτησή του, ο ευρωβουλευτής καταγγέλλει ότι το νέο πλαίσιο «ποινικοποιεί τη συμμετοχή σε ΜΚΟ που δείχνουν αλληλεγγύη σε μετανάστες» και επιβάλλει, όπως αναφέρει, ασφυκτικούς όρους λειτουργίας, παραβιάζοντας το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο.
Στις αιτιάσεις απάντησε άμεσα ο Θάνος Πλεύρης, υπογραμμίζοντας ότι δέχεται κριτική από την ελληνική και ευρωπαϊκή Αριστερά επειδή αυστηροποιεί τις ποινικές κυρώσεις για τους διακινητές παράνομων μεταναστών και περιορίζει τη δυνατότητα απευθείας αναθέσεων σε ΜΚΟ. Όπως υποστηρίζει, οι επικρίσεις εστιάζουν στην προστασία προσώπων που έχουν καταδικαστεί για παράνομη διακίνηση μεταναστών και τυγχάνει να είναι μέλη ΜΚΟ, καθώς και στη μη διαγραφή από το σχετικό μητρώο οργανώσεων των οποίων η διοίκηση εμπλέκεται σε τέτοιες υποθέσεις. «Η ερώτηση είναι απλή: γιατί;» καταλήγει στην ανάρτησή του ο υπουργός.
Η ανάρτηση του Θάνου Πλεύρη:
Η ανάρτηση του Κώστα Αρβανίτη:
Η ελληνική και ευρωπαϊκή αριστερά με εγκαλούν γιατί αυστηροποιώ τις ποινικές κυρώσεις για τους διακινητές παράνομων μεταναστών και κόβω τη δυνατότητα απευθείας αναθέσεων σε ΜΚΟ. Ενδιαφέρονται συγκεκριμένα για την προστασία του εγκληματία που θα ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ για παράνομη διακίνηση… https://t.co/hCH6O80g6o— Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) January 29, 2026
🔻 Η επίθεση του Υπουργείου Μετανάστευσης στην Κοινωνία των Πολιτών δεν έχει προηγούμενο. Ποινικοποιεί τη συμμετοχή σε ΜΚΟ που δείχνουν αλληλεγγύη σε μετανάστες και επιβάλλει ασφυκτικό πλαίσιο λειτουργίας παραβιάζοντας το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο.— Kostas Arvanitis 🔻 (@kostarvanitis) January 28, 2026
Από κοινού με τις… pic.twitter.com/MA229v8X0U
