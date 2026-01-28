«Θεέ μου….. όχι άλλο…»: Το μήνυμα της Μαρίας Καρυστιανού για την τραγωδία με τους 7 νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία
Μαρία Καρυστιανού ΠΑΟΚ Τροχαίο Δυστύχημα Ρουμανία

«Θεέ μου….. όχι άλλο…»: Το μήνυμα της Μαρίας Καρυστιανού για την τραγωδία με τους 7 νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία

Δείτε τη φωτογραφία που ανήρτησε στο Facebook η Μαρία Καρυστιανού

«Θεέ μου….. όχι άλλο…»: Το μήνυμα της Μαρίας Καρυστιανού για την τραγωδία με τους 7 νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία
Σε νέα παρέμβαση για γεγονότα της επικαιρότητας προχώρησε η Μαρία Καρυστιανού, με αφορμή αυτή τη φορά το πολύνεκτρο τροχαίο με θύματα οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία.

Η κυρία Καρυστιανού ανήρτησε μια φωτογραφία που δημιούργησε μέσω τεχνητής νοημοσύνης, με επτά νέους που φορούν άσπρες και μαύρες μπλούζες με τη λέξη ΠΑΟΚ να κοιτούν τη Θεσσαλονίκη από ψηλά.

«Σήμερα σιωπή, η πόλη μας πενθεί» ήταν η φράση στη φωτογραφία που ανήρτησε η Μαρία Καρυστιανού.

Η ίδια στη λεζάντα έγραψε: «Θεέ μου….. όχι άλλο…»

