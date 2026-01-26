Τσίπρας για την τραγωδία στα Τρίκαλα: Η σκέψη μας στις οικογένειες που είδαν τη ζωή τους να γκρεμίζεται μέσα στις φλόγες

Η σκέψη μας σήμερα βρίσκεται στα Τρίκαλα, δίπλα στις οικογένειες που είδαν τη ζωή τους να γκρεμίζεται μέσα στις φλόγες.



Οι εργαζόμενοι στη Βιολάντα δεν είναι απλά ονόματα σε μια είδηση, είναι οι δικοί μας άνθρωποι που ξεκίνησαν το πρωί για το μεροκάματο και δεν επέστρεψαν ποτέ.…