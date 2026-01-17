Παραίτηση στελέχους της Ανανεωτικής Αριστεράς από το ΠΑΣΟΚ με πυρά κατά Ανδρουλάκη: Το κόμμα δεν μπορεί να γίνει πρωταγωνιστής
«Το επερχόμενο συνέδριο θα μπορούσε να ήταν μια λυτρωτική διαδικασία, αλλά η πορεία του είναι υπονομευμένη» αναφέρει ο Γιώργος Μπουλμπασάκος – Τάσσεται υπέρ του αφηγήματος του Αλέξη Τσίπρα
Την παραίτησή του από το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε σήμερα το έμπειρο στέλεχος της ανανεωτικής αριστεράς και γνωστός πνευμονολόγος, Γιώργος Μπουλμπασάκος υπογραμμίζοντας ότι αυτός ο χώρος της κεντροαριστεράς δεν μπορεί να γίνει ξανά πρωταγωνιστής.
Ο κ. Μπουλμπασάκος εξαπολύει έμμεσα πυρά εναντίον της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ για τη λειτουργία του κόμματος, τονίζει ότι η πορεία προς το επερχόμενο Συνέδριο είναι υπονομευμένη και δηλώνει ότι θα συνεχίσει την ενεργό πολιτική του παρουσία από άλλα μετερίζια. Κάνει ειδική αναφορά στην αείμνηστη Φώφη Γεννηματά που «κράτησε το χώρο ζωντανό και έθεσε τις προϋποθέσεις για τη μεγάλη υπέρβαση» και κατάφερε το 2025 τη συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με τη Δημοκρατική Αριστερά, την οποία ο ίδιος εκπροσωπούσε τότε από τη θέση του Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής.
«Η ανασύνθεση της Αριστεράς και της μεγάλης Δημοκρατικής Παράταξης είναι ιστορική αναγκαιότητα, και ο καθένας καλείται να αναμετρηθεί με την ευθύνη του. Στα ίδια μονοπάτια για άλλη μια φορά», λέει χαρακτηριστικά στην ανοιχτή επιστολή του προς τους «συντρόφους και τους φίλους του ΠΑΣΟΚ» και προαναγγέλλει επί της ουσίας την ένταξή στο κόμμα Τσίπρα.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κ. Μπουλμπασάκος παραιτήθηκε από μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ ενημερώνοντας προηγουμένως την ηγεσία του κόμματος και βεβαίως τον Θόδωρο Μαργαρίτη, τον επικεφαλής της Ανανεωτικής Αριστεράς που έχει επίσης ταχθεί υπέρ του διαλόγου του ΠΑΣΟΚ με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις.
«Σύντροφοι και φίλοι του ΠΑΣΟΚ
Με λίγους της παλιάς φρουράς πορευθήκαμε μαζί στην ίδρυση του μεγάλου σοσιαλιστικού κινήματος. Από φίλος ΠΑΚ Ιταλίας ,ιδρυτικό μέλος ΠΑΣΟΚ Αμαλιάδας, και μετά Ρουμανίας, μέχρι το 1976, ζήσαμε την γέννηση του μεγαλύτερου λαϊκού κινήματος της Μεταπολίτευσης.
Συναντηθήκαμε ξανά το 2015 όταν με την αείμνηστη Φώφη Γεννηματά δημιουργήσαμε την Δημοκρατική Συμπαράταξη. Η συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με την Δημοκρατική Αριστερά, την οποία την εκπροσωπούσα τότε από την θέση του Γραμματέα της Κ.Ε, έβαλε τέλος στον κατήφορο και στην απαξία της Δημοκρατικής Παράταξης. Κράτησε τον χώρο ζωντανό και έθεσε τις προϋποθέσεις για την μεγάλη υπέρβαση. Δεν επιθυμώ να ξύσω παλιές και νέες πληγές όλης αυτής της πορείας. Το επερχόμενο συνέδριο θα μπορούσε να ήταν μια λυτρωτική διαδικασία, αλλά η πορεία του είναι υπονομευμένη. Η μάχη μηχανισμών με απουσία της κοινωνίας, η έλλειψη αυτοκριτικής για όσα πλήγωσαν την Παράταξη, η διεύρυνση με όρους marketing και απουσία πολιτικής, η άρνηση συζήτησης του κεντρικού διακυβεύματος των επόμενων εκλογών, ακυρώνουν την όλη προσπάθεια.
Δυστυχώς πλέον είναι αργά- για την δική μου πολιτική εκτίμηση-ο συγκεκριμένος αυτός χώρος να ξαναγίνει πρωταγωνιστής. Προσωπικά εξάντλησα όλες μου τις δυνάμεις σε αυτή την προσπάθεια, υπηρετώντας πάντοτε με ανιδιοτέλεια την συλλογικότητα και την κοινή μας πορεία. Θα συνεχίσω την ενεργή πολιτική μου παρουσία από άλλα μετερίζια, που θα θέσουν ξανά τις μεγάλες κοινωνικές προτεραιότητες στο προσκήνιο ,και θα επικοινωνήσουν με τις ανάγκες της πλειοψηφίας των πολιτών.
Η ανασύνθεση της Αριστεράς και της μεγάλης Δημοκρατικής Παράταξης είναι ιστορική αναγκαιότητα, και ο καθένας καλείται να αναμετρηθεί με την ευθύνη του. Στα ίδια μονοπάτια για άλλη μια φορά.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ»
Στην επιστολή του ο Γιώργος Μπουλμπασάκος επισημαίνει τα εξής:
