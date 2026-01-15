Δένδιας: Υποδεχόμαστε τον «Κίμωνα» την πρώτη ελληνική φρεγάτα Belharra, σύμβολο μιας νέας εποχής για το Πολεμικό Ναυτικό

Το θωρηκτό «Αβέρωφ», η τριήρης «Ολυμπιάς» και έξι πλοία του Στόλου θα συνοδεύσουν την πρώτη ελληνική φρεγάτα Belharra





Υποδοχή με ιστορικό και επιχειρησιακό συμβολισμό Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας





Επίσκεψη Δένδια εν πλω στη φρεγάτα Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, σήμερα, Πέμπτη 15 Ιανουαρίου, λίγο πριν από τις 12:00 το μεσημέρι, ο κ. Δένδιας θα επισκεφθεί εν πλω τη φρεγάτα «Κίμων», παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας και του πρωθυπουργού Κυριάκος Μητσοτάκης.







Η φρεγάτα Κίμων εν πλω προς τον Ναύσταθμο Σαλαμίνας

Βίντεο με την πρώτη Naval Group στην πόλη Λοριάν της Γαλλίας και βρίσκεται εν πλω Πολεμικό Ναυτικό.



Κλείσιμο Αιγαίον», η οποία είναι ενταγμένη στην δύναμη «Irini» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Η πρώτη άσκηση επικοινωνίας έγινε μεταξύ των δυο ελληνικών μονάδων, οι οποίες θα βρεθούν και στο εγγύς μέλλον εν πλω σε ασκήσεις και γυμνάσια του πολεμικού ναυτικού.



Δείτε το βίντεο







Με τη συμμετοχή ιστορικών πλοίων και μονάδων του Στόλου, το Πολεμικό Ναυτικό θα υποδεχθεί σήμερα (15/1) στον Σαρωνικό τη φρεγάτα «Κίμων», την πρώτη ελληνική φρεγάτα τύπου Belharra , η οποία σηματοδοτεί την είσοδο του Στόλου σε μια νέα εποχή επιχειρησιακών δυνατοτήτων και ενίσχυσης της Εθνικής Άμυνας.Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας , το θωρηκτό Αβέρωφ, η τριήρης Ολυμπιάς, καθώς και έξι πλοία του Στόλου θα βρεθούν στον Σαρωνικό για την υποδοχή της φρεγάτας Κίμων , σε μια τελετουργική κίνηση με έντονο ιστορικό και εθνικό συμβολισμό.Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, σήμερα, Πέμπτη 15 Ιανουαρίου, λίγο πριν από τις 12:00 το μεσημέρι, ο κ. Δένδιας θα επισκεφθεί εν πλω τη φρεγάτα «Κίμων», παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας και του πρωθυπουργού Κυριάκος Μητσοτάκης.Η ένταξη της φρεγάτας «Κίμων» στον ελληνικό στόλο αποτελεί ορόσημο για το Πολεμικό Ναυτικό, καθώς πρόκειται για την πρώτη φρεγάτα Belharra που αποκτά η Ελλάδα, ενισχύοντας σημαντικά τις αμυντικές δυνατότητες της χώρας και σηματοδοτώντας τη μετάβαση σε μια νέα γενιά ναυτικών μέσων.Βίντεο με την πρώτη ελληνική φρεγάτα Belh@rra «Κίμων» , η οποία απέπλευσε προ ημερών από τις εγκαταστάσεις τηςστην πόλητηςκαι βρίσκεται εν πλω προς τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας , έδωσε στη δημοσιότητα τοΣτις εικόνες, διακρίνεται η φρεγάτα να πλέει στη Μεσόγειο, όπου συναντήθηκε με την φρεγάτα του ελληνικού στόλου «», η οποία είναι ενταγμένη στην δύναμη «» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Η πρώτη άσκηση επικοινωνίας έγινε μεταξύ των δυο ελληνικών μονάδων, οι οποίες θα βρεθούν και στο εγγύς μέλλον εν πλω σε ασκήσεις και γυμνάσια του πολεμικού ναυτικού.

Η φρεγάτα «Κίμων» αύριο το πρωί θα διέλθει της Αίγινας, εκεί που θα φτάσει με ελικόπτερο η πολιτειακή και πολιτική ηγεσία για να την δει από κοντά.



Ο Αρχηγός του Πολεμικού Ναυτικού, Αντιναύαρχος Δημήτριος - Ελευθέριος Κατάρας έστειλε το πρώτο ναυτικό σήμα στη φρεγάτα, στο οποίο αναφέρει ότι το πλοίο, πλέοντας προς Σαλαμίνα θα τύχει της υποδοχής στον Σαρωνικό από μια νηοπομπή έξι πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού, αποτελούμενη από φρεγάτες, κανονιοφόρους και πυραυλάκατους . Μαζί τους, θα βγουν για να την υποδεχθούν, το θρυλικό θωρηκτό « Αβ έρωφ » και η τριήρης « Ολυμ π ιάς », που, αναλόγως των -καιρικών και όχι μόνο- συνθηκών, σχεδιάζεται να συνοδεύσουν τη φρεγάτα μέχρι και την είσοδό της στον ναύσταθμο.



Η επιλογή των « Αβέρωφ » και « Ολυμπιάς » για τη συνοδεία της φρεγάτας « Κίμων » κατά την πανηγυρική της είσοδο στον ναύσταθμο κάθε άλλο παρά τυχαία είναι. Τα τρία πλοία έχουν, άλλωστε, ένα κοινό: από τα « ξύλινα τείχη » στο « σεϊτάν παπόρ » και στην πάνοπλη Belhara, η ανάστροφη πλώρη, κοινό χαρακτηριστικό και των τριών (τύπων) πλοίων, έχει συνδεθεί διαχρονικά με την ελληνική ναυτική ισχύ και αποτελεί μια αισθητική σύνδεση ανάμεσα στην αρχαία ναυτοσύνη, στην αύρα του θρυλικού « Αβέρωφ » και τη σύγχρονη τεχνολογία. Το μέγα της θαλάσσης κράτος.



«Με εθνική υπερηφάνεια σας καλωσορίζουμε σήμερα στις ελληνικές θάλασσες. Η άφιξή σας σηματοδοτεί μια νέα εποχή ναυτικής ισχύος για το Πολεμικό Ναυτικό. Από την πλώρη σας ατενίζουμε τη φιλοδοξία του έθνους για ασφάλεια, πρόοδο και ευημερία. Εκφράζω την απόλυτη ικανοποίησή μου προς το πλήρωμα για την εξαιρετική απόδοση και τον υψηλό επαγγελματισμό που επέδειξε, τόσο στην άρτια διαδικασία παραλαβής, όσο και κατά τον απαιτητικό επαναπλούν. Πλέετε άξιοι συνεχιστές της ένδοξης ναυτικής μας παρακαταθήκης. Η επιβλητική ανάστροφη πλώρη της φρεγάτας «Κίμων» σύντομα θα συναντήσει το ακρόπρωρο της Αθηναϊκής Τριήρους και το θωρηκτό καταδρομικό «Αβέρωφ», συνθέτοντας τα σύγχρονα «ξύλινα τείχη» της πατρίδας μας. Σας καλώ να συνεχίσετε τον πλου σας με ακάθεκτη ορμή, να ατενίζετε με βλέμμα νικητή και ιδιοκτήτη τις ελληνικές θάλασσες, τιμώντας το «Μέγα το της Θαλάσσης Κράτος», με τον Άγιο Νικόλαο πάντα στην πλώρη σας. Καλώς ορίσατε» ανέφερε στο μήνυμά του ο Αρχηγός του Πολεμικού Ναυτικού.