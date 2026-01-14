RealPolls: Πάνω από τις ευρωεκλογές η ΝΔ, επέστρεψε στη 2η θέση η Πλεύση - Με αλλαγή αρχηγού η ΝΔ χάνει σχεδόν δύο μονάδες, το ΠΑΣΟΚ παίρνει 5,5
RealPolls: Πάνω από τις ευρωεκλογές η ΝΔ, επέστρεψε στη 2η θέση η Πλεύση - Με αλλαγή αρχηγού η ΝΔ χάνει σχεδόν δύο μονάδες, το ΠΑΣΟΚ παίρνει 5,5
Η απήχηση Τσίπρα και Καρυστιανού όπως αποτυπώνεται στη δημοσκόπηση της Real Polls για το Protagon - Τι καταγράφεται στην πρόθεση ψήφου και την εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος - Βυθίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ
Στο 28,7% , με προβάδισμα 15,1 μονάδων από την Πλεύση Ελευθερίας που επέστρεψε στην 2η θέση, μέτρησε η Real Polls την εκτίμηση ψήφου για τη Νέα Δημοκρατία, στη δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε από το protagon.gr. Τα συγκεκριμένο ποσοστό είναι πάνω από την επίδοση των ευρωεκλογών του Ιουνίου 2024 (28,31%), αλλά κάτω από τα ποσοστά της ΝΔ στις δίδυμες βουλευτικές εκλογές του 2023. Είναι χαρακτηριστικό ότι πρόκειται για την καλύτερη επίδοση του κυβερνώντος κόμματος εδώ και έξι μήνες. Στο υποθετικό σενάριο ότι όλα τα κόμματα κατεβαίνουν στις εκλογές με άλλον αρχηγό, η ΝΔ χάνει σχεδόν δύο μονάδες, ενώ το ΠΑΣΟΚ κερδίζει 5,5 μονάδες και φτάνει στο 15,7%!
Ανατροπές κατέγραψε η εταιρεία στον χώρο της αντιπολίτευσης, καθώς το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου επανήλθε στη 2η θέση με 13,6% έναντι 11, 8% τον Δεκέμβριο, ενώ το ΠΑΣΟΚ χάνει πάνω από 1,5 μονάδα και μένει στο 10,3% στην εκτίμηση ψήφου, από 12,5% στα μέσα Δεκεμβρίου.
Στη σκιά της συζήτησης για το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Καρυστιανού, ο ΣΥΡΙΖΑ βυθίζεται: υποχωρεί στο 4,1% στην πρόθεση και στο 5,3% στην πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος.
Τα υπόλοιπα κόμματα παραμένουν σε γενικές γραμμές σταθερά, με την Ελληνική Λύση στο 6,9% στην πρόθεση ψήφου και στο 9% στην πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος (+0,3), το ΚΚΕ στο 6,3% και στο 7,7% (-0,1), τη Φωνή Λογικής 3,6% και στο 4,3% (-0,5) και το ΜέΡΑ25 στο 2,8% και στο 4,5% (+0,1). Ενδιαφέρον έχει η αύξηση όσων δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν «άλλο κόμμα»: από το 7% τον Δεκέμβριο, το ποσοστό εκτινάσσεται στο 12,1%, ενώ οι αναποφάσιστοι μετρήθηκαν στο 14,8%.
Ενδιαφέρον έχει η αύξηση όσων δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν «άλλο κόμμα»: από το 7% τον Δεκέμβριο, το ποσοστό εκτινάσσεται στο 12,1%, ενώ οι αναποφάσιστοι μετρήθηκαν στο 14,8%.
Σε σχέση με την πρόθεση ψήφου, η δημοσκόπηση καταγράφει τα παρακάτω αποτελέσματα:
Η έρευνα της RealPolls μετρά, ως γνωστόν, και τις απαντήσεις για την πρόθεση ψήφου στο υποθετικό σενάριο που όλα τα κόμμα είχαν διαφορετικό αρχηγό. Η ΝΔ χωρίς τον Κυριάκο Μητσοτάκη υποχωρεί στο 22,6%, ενώ το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ χωρίς τον Νίκο Ανδρουλάκη εκτινάσσεται από το 7,8% στο 15,7%. Κόμματα αρχηγικά, όπως η Πλεύση Ελευθερίας και η Ελληνική Λύση, βλέπουν τα ποσοστά τους να εξαερώνονται.
Η απήχηση Τσίπρα - Καρυστιανού
Στο ερώτημα που τέθηκε για το πόσο πιθανό είναι να ψηφίσουν ένα κόμμα του οποίου θα είναι αρχηγός ο Αλέξης Τσίπρας, οκτώ στους δέκα απάντησαν αρνητικά (67,9% «σίγουρα όχι» και 12,3% «μάλλον όχι»), ενώ το ταβάνι για τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ υποχωρεί στο 16% (4,6% «σίγουρα ναι» και 11,4% «μάλλον ναι») από το 21,7% της αντίστοιχης έρευνας του περασμένου Δεκεμβρίου.
Στο ίδιο ερώτημα για την Μαρία Καρυστιανού , δύο στους τρεις απάντησαν αρνητικά (52% «σίγουρα όχι» και 14,1% «μάλλον όχι»), ενώ ένας στους τέσσερις απάντησαν θετικά (9,3% «σίγουρα ναι» και 18,3% «μάλλον ναι»). Η κα Καρυστιανού προηγείται για την πρωθυπουργία, τόσο απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, όσο και απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα.
