Η πρώτη ανασκόπηση Μητσοτάκη για το 2026: Η διεθνής κοινότητα δεν μπορεί να αδιαφορεί απέναντι σε αυταρχικά καθεστώτα

Από τη Δικαιοσύνη περνώ στην καθημερινότητα όλων μας, στην ασφάλεια στους δρόμους, καθώς ο αυστηροποιημένος Νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας και η εντατική αστυνόμευση στους δρόμους αποδίδουν. Το 2025 σημειώθηκε η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση θανατηφόρων τροχαίων που έχει καταγραφεί ποτέ από χρονιά σε χρονιά στη χώρα μας, ύψους 21,5%. Με βάση τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, 522 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στους δρόμους, αριθμός χαμηλότερος ακόμη και από το έτος της πανδημίας, όταν η κυκλοφορία ήταν δραστικά περιορισμένη. Το δε 2024 οι νεκροί είχαν φτάσει τους 665. Δεν πανηγυρίζουμε για αριθμούς. Τους αναφέρουμε για τις ζωές που σώθηκαν. Είναι ενδεικτικό ότι την εορταστική περίοδο διενεργήθηκαν χιλιάδες αλκοτέστ, με αναλογικά ελάχιστα θετικά αποτελέσματα, κάτι που δείχνει ότι οι οδηγοί αλλάζουν σταδιακά συμπεριφορά. Η προσπάθειά μας για λιγότερα τροχαία θα συνεχιστεί, με παρεμβάσεις και κανόνες που ήδη εφαρμόζονται και με σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή.Την Τετάρτη, στη συνάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης με τους εκπροσώπους των λαϊκών αγορών, επιβεβαιώθηκε η συμφωνία για την ουσιαστική ενίσχυση του θεσμού, ως αποτέλεσμα ενός διαλόγου που κράτησε σχεδόν τέσσερις μήνες. Το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει πλέον έτοιμη μια νομοθετική πρωτοβουλία που αναβαθμίζει ριζικά τη λειτουργία των λαϊκών αγορών, μειώνοντας τη γραφειοκρατία και διευκολύνοντας έμπρακτα την είσοδο νέων παραγωγών και επαγγελματιών. Οι βασικές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την πλήρη ψηφιοποίηση των αδειών και τη μετατροπή τους σε αορίστου χρόνου, την προκήρυξη όλων των κενών θέσεων, την καθιέρωση ηλεκτρονικής κλήρωσης και τη δημιουργία μιας σύγχρονης Ψηφιακής Πύλης Λαϊκών Αγορών. Παράλληλα, προβλέπεται ο καθορισμός ανώτατου ημερήσιου τέλους, η απλοποίηση διαδικασιών όπως η αλλαγή θέσης ή αγοράς και η βελτίωση του πλαισίου μεταβίβασης και αναπλήρωσης. Επιπλέον, θεσμοθετείται ποσοστό 10% εποχικών θέσεων για παραγωγούς σε κάθε λαϊκή αγορά, καθώς και η δυνατότητα δημιουργίας λαϊκών αγορών παραγωγών, με πρωτοβουλία των δήμων και των φορέων λειτουργίας. Στην ίδια κατεύθυνση στήριξης, κινήσεις όπως η κατάργηση της υποχρέωσης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για την ανανέωση αδειών τον Δεκέμβριο του 2024 διασφάλισαν την απρόσκοπτη εργασία χιλιάδων ανθρώπων, αποτρέποντας τον κίνδυνο απώλειας της δουλειάς τους.Από τα «μικρά» που όμως κάνουν τη διαφορά: στο εξής θα γίνεται ηλεκτρονικά η διακίνηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την έκδοση διαβατηρίων από τις Υπηρεσίες παραλαβής των αιτημάτων προς τη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Στην πράξη αυτό σημαίνει λιγότερη γραφειοκρατία, ταχύτερη και ασφαλέστερη εξυπηρέτηση των πολίτων τη μείωση της γραφειοκρατίας και την ενίσχυση της ασφάλειας της διαδικασίας. Η νέα εφαρμογή σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε χωρίς καμία επιβάρυνση σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, με απόλυτη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.Κλείνω με μια εξαιρετικά θετική είδηση για τον αθλητικό κόσμο. Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση σε θέσεις του Δημοσίου 111 διακεκριμένων πρωταθλητών και πρωταθλητριών μας -τόσο τυπικών όσο και Ατόμων με Αναπηρία- με δικαιώματα διορισμού, που εκκρεμούσαν ακόμη και από το 2014 και καλύπτουν όλη την περίοδο από τότε έως και το πρώτο εξάμηνο του 2025. Η αποκατάστασή τους σηματοδοτεί την ομαλοποίηση ενός πολύ σημαντικού θεσμικού προνομίου για τις σπουδαίες διεθνείς διακρίσεις τους, το οποίο σε ορισμένες περιπτώσεις οι πρωταθλητές και οι πρωταθλήτριές μας περίμεναν έως και 11 χρόνια. Έγινε πράξη, λοιπόν, με σεβασμό στην προσφορά των αθλητών και αθλητριών που τίμησαν τη χώρα και τον αθλητισμό μας.Αυτά για την πρώτη μας ανασκόπηση του έτους. Ελπίζω να μην σας κούρασα! Ραντεβού, φυσικά, την επόμενη Κυριακή. Καλημέρα!»