Η Κύπρος αναλαμβάνει την προεδρία της ΕΕ: «Θέλουμε να φέρουμε νέα προσέγγιση στο τραπέζι» λέει ο Κόμπος στον Guardian

Η Ουκρανία βασικό θέμα στην ατζέντα - Πώς απαντά η Λευκωσία στην ανησυχία των Ευρωπαίων για τις σχέσεις με την Τουρκία και την πολυπλοκότητα του Κυπριακού - Στόχος το άνοιγμα σε Μέση Ανατολή και Ινδία