Επιστροφή στον Άγιο Παύλο για τον Πιερρακάκη, στις 19 Ιανουαρίου προεδρεύει στο Eurogroup

Από αριστερά Κυριάκος Πιερρακάκης , Γιώργος Πιτσιλής Διοικητής ΑΑΔΕ, Βασίλης Μπαγιώκος Γενικός Γραμματέας Βουλής, Στράτος Ευθυμίου και Βασίλης Καρατζάς σύμβουλοι του Υπουργού, Χάρης Τσαβδάρης διευθυντής του Υπουργείου, Όμηρος Τσάπαλος εκπρόσωπος Τύπου

Στον Άγιο Παύλο, στο Μεταξουργείο, βρέθηκε το μεσημέρι της παραμονής της Πρωτοχρονιάς ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης. Γευμάτισε με τους στενούς του συνεργάτες σε μεζεδοπωλείο - μεταξύ άλλων, ήταν εκεί ο Γιώργος Πιτσιλής της ΑΑΔΕ, ο γενικός γραμματέας της Βουλής Βασίλης Μπαγιώκος και ο σύμβουλος του υπουργού Βασίλης Καρατζάς.Ο κ. Πιερρακάκης έχει από παιδί σχέση με το Μεταξουργείο - μιας και εκεί ζούσε ο παππούς και η γιαγιά του και επιστρέφει στην περιοχή σε κάθε ευκαιρία.Ο υπουργός Οικονομικών ετοιμάζεται ήδη για την πρεμιέρα του στην προεδρία του Eurogroup, που θα γίνει στις 19 Ιανουαρίου.