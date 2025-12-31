Επιστροφή στον Άγιο Παύλο για τον Πιερρακάκη, στις 19 Ιανουαρίου προεδρεύει στο Eurogroup
Γευμάτισε με τους συνεργάτες του στο Μεταξουργείο όπου περνούσε τα Σαββατοκύριακά του ως παιδί, μιας και εκεί ζούσαν ο παππούς και η γιαγιά του
Στον Άγιο Παύλο, στο Μεταξουργείο, βρέθηκε το μεσημέρι της παραμονής της Πρωτοχρονιάς ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης. Γευμάτισε με τους στενούς του συνεργάτες σε μεζεδοπωλείο - μεταξύ άλλων, ήταν εκεί ο Γιώργος Πιτσιλής της ΑΑΔΕ, ο γενικός γραμματέας της Βουλής Βασίλης Μπαγιώκος και ο σύμβουλος του υπουργού Βασίλης Καρατζάς.
Ο κ. Πιερρακάκης έχει από παιδί σχέση με το Μεταξουργείο - μιας και εκεί ζούσε ο παππούς και η γιαγιά του και επιστρέφει στην περιοχή σε κάθε ευκαιρία.
Ο υπουργός Οικονομικών ετοιμάζεται ήδη για την πρεμιέρα του στην προεδρία του Eurogroup, που θα γίνει στις 19 Ιανουαρίου.
