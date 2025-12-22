Συνεδριάζει την Τρίτη το Υπουργικό Συμβούλιο - Τι θα συζητηθεί
Πρώτο θέμα συζήτησης το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής για το 2026 που θα παρουσιάσουν Χατζηδάκης και Σκέρτσος
Συνεδριάζει αύριο Τρίτη υπό την προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη το Υπουργικό Συμβούλιο.
Η συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου θα ξεκινήσει στις 11.00 και τα θέματα που θα συζητηθούν στη συνεδρίαση είναι:
-Εισήγηση από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Επικρατείας Κωστή Χατζηδάκη και τον Υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο για την έγκριση του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής 2026,
-Παρουσίαση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και τον Υφυπουργό Γιάννη Μπούγα του νομοσχεδίου για το Ενιαίο Ψηφιακό Μητρώο Παρακολούθησης Υποθέσεων Διαφθοράς,
-Παρουσίαση από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη του νομοσχεδίου για την αναμόρφωση του συστήματος πρόληψης, ετοιμότητας και απόκρισης έναντι δασικών πυρκαγιών και λοιπών φυσικών, τεχνολογικών ή ανθρωπογενών καταστροφών,
-Εισήγηση από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου σχετικά με πρακτικές οδηγίες για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από τα Υπουργεία.
