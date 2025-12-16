Με 159 «ναι» και 136 «όχι» πέρασε από τη Βουλή ο προϋπολογισμός του 2026, 216 υπερψήφισαν τις αμυντικές δαπάνες

προϋπολογισμό

Νόμος του κράτους είναι ο προταθείς από την κυβέρνηση προϋπολογισμός του 2026, που ψηφίστηκε από 159 βουλευτές. Όχι ψήφισαν 136 βουλευτές.Σημειώνεται ότι η Νίνα Κασσιμάτη του ΣΥΡΙΖΑ διαφοροποιήθηκε υπερψηφίζοντας τις δαπάνες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ενώ το κόμμα της καταψήφισε. Οι αμυντικές δαπάνες υπερψηφίστηκαν από 216 βουλευτές, έναντι 75 που καταψήφισαν.Οι 3 επιπλέον που ψήφισαν τον προϋπολογισμό μαζί με τους 156 της ΝΔ είναι οι ανεξάρτητοι Κωνσταντίνος Φλωρος, Χαράλαμπος Κατσιβαρδάς και Γιώργος Ασπιώτης.