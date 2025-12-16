Με 159 «ναι» και 136 «όχι» πέρασε από τη Βουλή ο προϋπολογισμός του 2026, 216 υπερψήφισαν τις αμυντικές δαπάνες
Με 159 «ναι» και 136 «όχι» πέρασε από τη Βουλή ο προϋπολογισμός του 2026, 216 υπερψήφισαν τις αμυντικές δαπάνες
Ψήφισαν συνολικά 295 από τους 297 βουλευτές - Απών ο Αντώνης Σαμαράς και ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος του ΣΥΡΙΖΑ που εκλέγεται στην Αχαΐα
Νόμος του κράτους είναι ο προταθείς από την κυβέρνηση προϋπολογισμός του 2026, που ψηφίστηκε από 159 βουλευτές. Όχι ψήφισαν 136 βουλευτές.
Σημειώνεται ότι η Νίνα Κασσιμάτη του ΣΥΡΙΖΑ διαφοροποιήθηκε υπερψηφίζοντας τις δαπάνες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ενώ το κόμμα της καταψήφισε. Οι αμυντικές δαπάνες υπερψηφίστηκαν από 216 βουλευτές, έναντι 75 που καταψήφισαν.
Οι 3 επιπλέον που ψήφισαν τον προϋπολογισμό μαζί με τους 156 της ΝΔ είναι οι ανεξάρτητοι Κωνσταντίνος Φλωρος, Χαράλαμπος Κατσιβαρδάς και Γιώργος Ασπιώτης.
Δείτε εδώ αναλυτικά πώς ψήφισαν οι βουλευτές για τον προϋπολογισμό
