Σήμερα η κρίσιμη συνεδρίαση των αγροτών μετά την πρόσκληση Μητσοτάκη για συνάντηση το απόγευμα της Δευτέρας
Αν επικρατήσει η λογική του διαλόγου, έστω με «κόκκινες γραμμές», θα κωδικοποιηθούν τα αιτήματα των μπλόκων και θα σταλούν στην κυβέρνηση σήμερα το απόγευμα με ένα περιθώριο τριών ημερών για να δοθούν απαντήσεις
Με ένα σαφές προσκλητήριο προς τους αγρότες στα μπλόκα ανά την Ελλάδα για μια συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου στις 17:00 το απόγευμα της Δευτέρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε χθες από το βήμα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας μια πολιτική ρελάνς.
Η υπόθεση των αγροτικών κινητοποιήσεων δεδομένα πιέζει την κυβέρνηση, με τον κ. Μητσοτάκη να κάνει το βήμα και να προσκαλεί τους εκπροσώπους των μπλόκων στο Μαξίμου κατά τα πρότυπα μιας αντίστοιχης συνάντησης που είχε γίνει το 2024. Παράλληλα όμως θέτει και τους αγρότες προ των ευθυνών τους για μια παρατεταμένη κοινωνική ταλαιπωρία, υπονοώντας ότι αν δεν έρθουν στο ραντεβού, θα είναι υπόλογοι. Και όλα αυτά ενώ οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης δίνουν σήμα υποχώρησης από τις κινητοποιήσεις, μετά το διπλό ραντεβού που έκαναν χθες και προχθές στην Αντιπροεδρία της κυβέρνησης.
Η κίνηση του κ. Μητσοτάκη, όπως και η εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην ηγεσία του Eurogroup, λειτούργησαν εκτονωτικά και για τους βουλευτές της ΝΔ, με αποτέλεσμα η συνεδρίαση της Κ.Ο. του κυβερνώντος κόμματος να κυλήσει «αναίμακτα», χωρίς τις εντάσεις και τους κυματισμούς που καταγράφηκαν στην ενημέρωση των βουλευτών από τον Κώστα Τσιάρα προ ημερών στα γραφεία της ΝΔ.
Πλέον, η «μπάλα» περνάει στα μπλόκα, καθώς το μεσημέρι συνεδριάζει το Συντονιστικό των μπλόκων. Από τη συζήτηση που θα γίνει θα φανεί, αν υπάρχει διάθεση συνεννόησης και διαλόγου με την κυβέρνηση ή οι συνδικαλιστές επιμένουν στη σκληρή γραμμή.
Αν επικρατήσει η λογική του διαλόγου, έστω με «κόκκινες γραμμές», θα κωδικοποιηθούν τα αιτήματα των μπλόκων και θα σταλούν στην κυβέρνηση σήμερα το απόγευμα με ένα περιθώριο τριών ημερών για να δοθούν απαντήσεις.
Σε αυτό το διάστημα θα γίνει στο παρασκήνιο και ένας «πυρετός» διαβουλεύσεων, προκειμένου να φανεί, αν μπορεί να γίνει το ραντεβού κορυφής. Συνεργάτες του πρωθυπουργού πάντως δεν «βάζουν το χέρι τους στη φωτιά» ότι η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί, τονίζουν όμως ότι ο πρωθυπουργός δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο πέρα από το να δηλώσει την απόλυτη διαθεσιμότητά του.
Σήμερα θα πραγματοποιηθεί στο ΟΑΚΑ η σύνοδος των προέδρων ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ από όλη την Ελλάδα, μια κλειστή ενημερωτική συνάντηση για οργανωτικά ζητήματα και θέματα επικαιρότητας. Η έναρξη των εργασιών θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 12:00 με την ομιλία του κ. Μητσοτάκη, ενώ από το ΟΑΚΑ θα παρελάσει σχεδόν όλο το υπουργικό συμβούλιο.
Κατά τη διάρκεια των διήμερων εργασιών της συνόδου, στελέχη της κυβέρνησης θα πραγματοποιήσουν ομιλίες για το χαρτοφυλάκιό τους, μεταξύ των οποίων οι: αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος, υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστος Δερμεντζόπουλος, υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης και υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργό και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν θεματικές εισηγήσεις από τον διευθυντή Ψηφιακής Επικοινωνίας του πρωθυπουργού Νίκο Ρωμανό, την εκπρόσωπο Τύπου ΝΔ Αλεξάνδρα Σδούκου και τον διευθυντή του Γραφείου Τύπου ΝΔ Χάρη Χατζηχαραλάμπους, ενώ τοποθέτηση ενώπιον της συνόδου θα κάνει και ο διευθυντής του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Δημοκρατίας «Κωνσταντίνος Καραμανλής», Πάνος Σταθόπουλος.
Η σύνοδος των ΠροέδρωνΣε αυτό το κλίμα, ο κ. Μητσοτάκης καλείται να «ζεστάνει» και τον κομματικό μηχανισμό, καθώς το 2026 θα είναι ντε φάκτο χρονιά με έντονο προεκλογικό άρωμα, αλλά και χρονιά συνεδρίου. Χθες το μεσημέρι ο κ. Μητσοτάκης υποδέχθηκε τους νέους προέδρους των νομαρχιακών οργανώσεων του κόμματος στη Βουλή.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
