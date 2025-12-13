Σήμερα η κρίσιμη συνεδρίαση των αγροτών μετά την πρόσκληση Μητσοτάκη για συνάντηση το απόγευμα της Δευτέρας

Αν επικρατήσει η λογική του διαλόγου, έστω με «κόκκινες γραμμές», θα κωδικοποιηθούν τα αιτήματα των μπλόκων και θα σταλούν στην κυβέρνηση σήμερα το απόγευμα με ένα περιθώριο τριών ημερών για να δοθούν απαντήσεις