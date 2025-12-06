Wrapped Μητσοτάκη για το 2025 αλά... Spotify: «Ένα έτος με μεγάλα έργα, νέες αποφάσεις και αλλαγές που διαμορφώνουν το αύριο»

Στην ανασκόπησή του ο πρωθυπουργός αναδεικνύει την οικονομία και εργασία, την ενέργεια, τις υποδομές, την παιδεία και την υγεία ως τα πέντε κορυφαία «είδη» για την χρονιά που πέρασε