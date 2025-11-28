Τσακαλώτος: Δεν θα έμπαινα σε ένα κόμμα στο οποίο διαλέγει τα πρόσωπα ο Τσίπρας

Ο πρώην υπουργός τόνισε επίσης ότι η βουλευτική έδρα δεν πρέπει να αποτελεί αυτοσκοπό για κάποιον που δηλώνει αριστερός - Όπως είπε: «Το να πας με τον Αλέξη Τσίπρα για να είσαι στη Βουλή, ούτε είναι έντιμο, ούτε θα δουλέψει»