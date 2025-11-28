Τσακαλώτος: Δεν θα έμπαινα σε ένα κόμμα στο οποίο διαλέγει τα πρόσωπα ο Τσίπρας
Τσακαλώτος: Δεν θα έμπαινα σε ένα κόμμα στο οποίο διαλέγει τα πρόσωπα ο Τσίπρας
Ο πρώην υπουργός τόνισε επίσης ότι η βουλευτική έδρα δεν πρέπει να αποτελεί αυτοσκοπό για κάποιον που δηλώνει αριστερός - Όπως είπε: «Το να πας με τον Αλέξη Τσίπρα για να είσαι στη Βουλή, ούτε είναι έντιμο, ούτε θα δουλέψει»
Για το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα μίλησε μεταξύ άλλων ο πρώην υπουργός Οικονομικών επί ΣΥΡΙΖΑ και νυν βουλευτής της Νέας Αριστεράς Ευκλείδης Τσακαλώτος, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα τη στάση του απέναντι στην πολιτική πορεία του.
Ειδικότερα μιλώντας στο Action24 για το ενδεχόμενο συγχώνευσης της Νέας Αριστεράς με τον Αλέξη Τσίπρα, ο πρώην υπουργός Οικονομικών δήλωσε ότι «δε θα μπορούσε να συμμετάσχει σε ένα κόμμα στο οποίο διαλέγει τα πρόσωπα ο πρώην πρωθυπουργός». Ο ίδιος επανέλαβε ότι δεν πιστεύει στα αρχηγικά σχήματα, επισημαίνοντας ότι το κόμμα του Τσίπρα δεν μπορεί να είναι αποτελεσματικό αν επικεντρώνεται στην προσωπική ηγεσία και όχι στην εφαρμογή πολιτικών που μπορούν να βελτιώσουν τη ζωή των πολιτών. «Αυτό που πιστεύω εγώ είναι ότι πρέπει να βρεις 4-5 πολιτικές με τις οποίες μπορείς να πεις στον κόσμο ότι μπορείς να τον πας ένα βήμα μπροστά», τόνισε.
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dejs4fdq3y3t)
Ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς επίσης αναφέρθηκε στη σχέση του με τον Αλέξη Τσίπρα, δηλώνοντας ότι δεν έχει μιλήσει πρόσφατα μαζί του, αλλά παραμένει ανοιχτός σε οποιαδήποτε συζήτηση αφορά την πορεία της Αριστεράς.
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dejsas7rbvzd)
Ο πρώην υπουργός τόνισε επίσης ότι η βουλευτική έδρα δεν πρέπει να αποτελεί αυτοσκοπό για κάποιον που δηλώνει αριστερός. Όπως είπε σε σχετική ερώτηση «Το να πας με τον Αλέξη Τσίπρα για να είσαι στη Βουλή, ούτε είναι έντιμο, ούτε θα δουλέψει».
Για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη», ο κ.Τσακαλώτος επεσήμανε ότι δεν αισθάνεται αδικημένος, ενώ πρόσθεσε ότι είχαν διαφωνήσει πολλές φορές με τον πρώην πρωθυπουργό, διευκρινίζοντας πως «οι διαφωνίες μας ήταν πολιτικές».
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dejruaaiydux)
Ειδικότερα μιλώντας στο Action24 για το ενδεχόμενο συγχώνευσης της Νέας Αριστεράς με τον Αλέξη Τσίπρα, ο πρώην υπουργός Οικονομικών δήλωσε ότι «δε θα μπορούσε να συμμετάσχει σε ένα κόμμα στο οποίο διαλέγει τα πρόσωπα ο πρώην πρωθυπουργός». Ο ίδιος επανέλαβε ότι δεν πιστεύει στα αρχηγικά σχήματα, επισημαίνοντας ότι το κόμμα του Τσίπρα δεν μπορεί να είναι αποτελεσματικό αν επικεντρώνεται στην προσωπική ηγεσία και όχι στην εφαρμογή πολιτικών που μπορούν να βελτιώσουν τη ζωή των πολιτών. «Αυτό που πιστεύω εγώ είναι ότι πρέπει να βρεις 4-5 πολιτικές με τις οποίες μπορείς να πεις στον κόσμο ότι μπορείς να τον πας ένα βήμα μπροστά», τόνισε.
Ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς επίσης αναφέρθηκε στη σχέση του με τον Αλέξη Τσίπρα, δηλώνοντας ότι δεν έχει μιλήσει πρόσφατα μαζί του, αλλά παραμένει ανοιχτός σε οποιαδήποτε συζήτηση αφορά την πορεία της Αριστεράς.
Ο πρώην υπουργός τόνισε επίσης ότι η βουλευτική έδρα δεν πρέπει να αποτελεί αυτοσκοπό για κάποιον που δηλώνει αριστερός. Όπως είπε σε σχετική ερώτηση «Το να πας με τον Αλέξη Τσίπρα για να είσαι στη Βουλή, ούτε είναι έντιμο, ούτε θα δουλέψει».
Για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη», ο κ.Τσακαλώτος επεσήμανε ότι δεν αισθάνεται αδικημένος, ενώ πρόσθεσε ότι είχαν διαφωνήσει πολλές φορές με τον πρώην πρωθυπουργό, διευκρινίζοντας πως «οι διαφωνίες μας ήταν πολιτικές».
Ειδήσεις σήμερα:
Συντετριμμένοι οι γονείς του 19χρονου Ραφαήλ στην κηδεία του - Με λευκά τριαντάφυλλα και την ελληνική σημαία το τελευταίο αντίο
Η αλήθεια για το σήμα στο κάθισμα αεροπλάνου που μπέρδεψε τους επιβάτες - Τι σημαίνει και πώς χρησιμοποιείται
Γιατί στις 3 Δεκεμβρίου δεν θα γίνουν μαθήματα σε όλα τα σχολεία
Συντετριμμένοι οι γονείς του 19χρονου Ραφαήλ στην κηδεία του - Με λευκά τριαντάφυλλα και την ελληνική σημαία το τελευταίο αντίο
Η αλήθεια για το σήμα στο κάθισμα αεροπλάνου που μπέρδεψε τους επιβάτες - Τι σημαίνει και πώς χρησιμοποιείται
Γιατί στις 3 Δεκεμβρίου δεν θα γίνουν μαθήματα σε όλα τα σχολεία
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα