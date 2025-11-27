Ενοχλημένη η Τουρκία από τη συμφωνία της Κύπρου με τον Λίβανο για την ΑΟΖ: Δεν έχουν την εξουσία για αποφάσεις που αφορούν όλο το νησί

Καλούμε τη διεθνή κοινότητα, και ιδιαίτερα τις χώρες της περιοχής, να μην υποστηρίξουν αυτά τα μονομερή βήματα της Ελληνοκυπριακής Διοίκησης και να μην γίνουν όργανα σε προσπάθειες σφετερισμού των νόμιμων δικαιωμάτων και συμφερόντων των Τουρκοκυπρίων, οι οποίοι αποτελούν τα κυρίαρχα και ισότιμα ​​στοιχεία του νησιού.Η Τουρκία, μαζί με την ΤΔΒΚ, θα συνεχίσει να υπερασπίζεται αποφασιστικά τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων.